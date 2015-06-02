Краеведение генерала Краснова Свежий выпуск 796 Любовь Шашкова

Он справедливо заметил, что о городе написаны сотни, если не тысячи произведений, начиная с путевых записок П. П. Семенова-Тян-Шанского и Чокана Валиханова, сделанных при самом зарождении будущей столицы. Но все это – в основном документальные, исторические, публицистические, мемуарные и научно-популярные произведения. «А вот произведений художественной литературы, создавших литературную ауру города и приобретших статус знаковых для Алма-Аты и Семиречья, не так уж много», – пишет Максим Ивлев. И называет четыре таких книги: Дмитрия Фурманова «Мятеж», Юрия Домбровского «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» (собственно, роман в двух книгах) и Петра Краснова «Амазонка пустыни».

Вышедший первым изданием в 1925 году роман «Мятеж» – о подавлении восстания Верненского гарнизона, в котором и участвовал Дмитрий Фурманов, был широко известен в Советском Союзе, включался в школьные программы, издавался десятки раз, был экранизирован, по нему ставились театральные постановки, телеспектакли и даже опера.

Конец 80-х – начало 90-х годов прошлого века стали временем пиковой популярности «алма-атинской» дилогии Юрия Домбровского «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей». Без преувеличения можно сказать, что Юрий Осипович Домбровский прославил в своих романах любимый им город на весь мир.

Судьба же произведений известного военачальника Первой мировой и гражданской войн, атамана Всевеликого войска Донского, генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова (1869–1947) менее известна широкому читателю. Между тем Краснов служил в Семиречье и оставил множество документальных, художественных и мемуарных произведений о крае. Но только одна из его «семиреченских» книг добилась громкого успеха – это авантюрно-приключенческий роман «Амазонка пустыни».

Максим Ивлев пишет: «Литературная судьба этого произведения и выход его к постсоветскому читателю тоже достаточно сложны, как и у книг Ю. О. Домбровского. Первый вариант этого романа под названием «У подножия Божьего трона» вышел в 1919 году в России, в белом Новочеркасске, и разошелся тогда по рукам, почти не поступая в продажу. В 1922 году, уже в эмиграции, Краснов дополнил роман, снабдил его предисловием и дал окончательное название – «Амазонка пустыни». Роман вышел в Берлине и вскоре был переведен на английский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, словенский, французский, хорватский, чешский и шведский языки, завоевав широкое признание у читающей публики.

В итоге, как это нередко бывало, он стал хорошо известен в среде русской эмиграции и по всей Европе, но совершенно не знаком читателям в СССР, и в частности в Казахстане и Кыргызстане, на территории которых происходит действие произведения. С конца 90-х годов «Амазонка пустыни» стала доступна и постсоветскому читателю. С тех пор роман был переиздан по меньшей мере семь раз, в том числе с небольшими сокращениями и журналом «Простор» (№ 9, 2001), вышли аудиокнига и российский художественный фильм по мотивам романа. Правда, в картине даже не упомянуто имя автора произведения. Действие «Амазонки пустыни» развивается не в самом Верном, а в Кольджате, Джаркенте, Каркаре на Иссык-Куле, у подножия пика Хан-Тенгри и в китайских городах Турфане и Суйдуне. Но, тем не менее, все это – Семиречье и Синьцзян, которые стали известны читателям благодаря талантливому перу П. Н. Краснова.

Вот так трое совершенно разных по происхождению, жизненному пути и политическим взглядам людей оставили нам самые известные произведения литературы об Алма-Ате и Семиреченском крае».

Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?



