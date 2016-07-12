Статьи Крах преступных амбиций Ольга ФАЙНШТЕЙН

Открывая брифинг и официально объявляя об окончании расследования основных эпизодов дела, начальник 2-го департамента Генеральной прокуратуры РК Кусаин Игембаев отметил, что на настоящий момент в его рамках к ответственности привлекается 25 человек, около 300 проходят в качестве свидетелей. По его словами, расследованием занималась следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора, в нее были включены сотрудники КНБ и МВД.



В настоящее время доказана причастность Тохтара Тулешова к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, квалифицируемых по 15 статьям действующего Уголовного кодекса и УК РК в редакции 1997 года. Он, в частности, подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества, а также в создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. Расследование большинства эпизодов, связанных с деятельностью Т. Тулешова, находится в компетенции Комитета национальной безопасности.

Как сообщил представитель пресс-службы КНБ РК Руслан Карасев, Тулешов длительное время поддерживал контакты и оказывал финансовую поддержку лидерам и авторитетам преступного сообщества, известного за рубежом как «Братский круг».



– В ходе расследования получены неопровержимые доказательства регулярных переводов крупных сумм от Тулешова указанным лицам, – сказал Р. Карасев, добавив, что при помощи двух из них – Рахимова и Джумаева – он стал владельцем нескольких коммерческих объектов в Узбекистане – гостиницы, лакокрасочного завода, кондитерской фабрики. А также вошел в число акционеров Узпромстройбанка. В Казахстане ему принадлежало не только ТОО «Шымкентпиво», он также владел крупным холдингом «Дархан», в который входят стекольный завод, Южно-Казахстанский аграрный союз, киностудия «Шымкентпикчерс» и ряд других фирм. Филиалы и предприятия этого холдинга работают в России, Кыргызстане и Таджикистане.

Зафиксировано, что Тулешов несколько раз устраивал в Шымкенте так называемые «сходки» с участием известных криминальных авторитетов. Взамен получил от них возможность оказывать влияние на уголовно-преступную среду ЮКО и формировать ее руководящее звено, так называемых «смотрящих».



Следствием доказано, что для реа­лизации криминальных амбиций и укрепления авторитета Тулешов сформировал на базе службы охраны своих предприятий собственную преступную группу, которая имела вооруженное боевое звено и беспрекословно исполняла все приказания. В своем подчинении шымкентский бизнесмен имел более 90 вооруженных и прошедших соответствующее обучение бойцов. Для придания внешней законности этому вооруженному подразделению он зарегистрировал охранные фирмы – вначале «СМЕРШ», а позже – «Вымпел групп».

Установлено, что для нужд преступной группы Тулешов лично и через подчиненных ему людей приобрел огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В ходе обыска на предприятиях и других объектах, принадлежащих Тулешову, из тайников изъято более десяти единиц криминального огнестрельного оружия, гранаты, тротиловые шашки и большое количество боеприпасов (часть оружия, фотографии и другие вещественные доказательства после брифинга были продемонстрированы журналистам). Как сообщил Р. Карасев, в дополнительном распоряжении преступной группы находилось свыше 60 единиц служебного оружия, зарегистрированного на охранные фирмы.



Расследование показало, что по указанию Тулешова бандитское звено ОПГ совершило ряд убийств, похищений и избиений людей. Пытки и истязания по его указанию снимались на фото- и видеокамеры. Эти документальные материалы изъяты в ходе обыска и приобщены к уголовному делу. Фигурирующие на них люди установлены и будут проходить потерпевшими и свидетелями в суде.

– Получены доказательства, что на содержание ОПГ Тулешов тратил огромные суммы денег, что вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию долгов (в совокупности около 200 млн долларов) как перед казахстанскими банками, так и перед лидерами ТПС «Братский круг». Именно в этот период у Тулешова возникла идея насильственного захвата власти в стране, – сказал представитель пресс-службы КНБ.



Для реализации своего замысла Тулешов начал предпринимать последовательные шаги по повышению имиджа и узнаваемости за рубежом, в том числе в Российской Федерации. Имеются документальные подтверждения того, что начиная с 2012 года он различными способами добивался членства в общественных организациях, таких как Международный союз журналистов, Союз казачьих общественных объединений и других. В 2012-м он инициировал создание и стал руководителем казахстанского филиала российской некоммерческой организации Центр анализа террористических угроз и конфликтов малой интенсивности, под эгидой которой от его имени публиковались статьи в СМИ, выпускались книги и проводились различные общественные мероприятия. Он позиционировал себя как общест­венный и политический деятель, меценат, журналист и политолог.



Для реализации плана по захвату власти Тулешов намеревался вначале дестабилизировать обстановку в стране. В этих целях он тщательно изучал кыргызские события. Полагая, что к власти можно прийти путем инспирирования массовых беспорядков, пришел к выводу: легче всего это будет сделать на западе Казахстана. Тулешов считал, что там имеются протестные группы, которые он может использовать в своих интересах. На волне спровоцированных акций протеста он намеревался выдвинуть ультиматум действующей власти и ввести для себя должность вице-президента, а в последующем возглавить страну.



– Процесс подготовки начался еще в прошлом году, имеются свидетельские показания близкого окружения Тулешова, что в конце 2015 года он поручил одному из своих доверенных лиц передать крупную сумму и пакет с документами по земельному вопросу жителям Атырау, которые стали организаторами апрельской акции протеста, – пояснил Р. Карасев. – Были организованы несанкци­онированные митинги в апреле в Атырау и в мае в Алматы. Один из помощников Тулешова добровольно выдал следствию 50 тыс. долларов, которые предназначались на случай возникновения непредвиденных расходов при организации такого рода мероприятия. Уже находясь в условиях следственного изолятора, Тулешов через лиц, имеющих к нему доступ, пытался организовать массовые беспорядки в Сарыагаше (ЮКО).

Параллельно Тулешов занимался подготовкой программных документов по внесению изменений в действующее законодательство. Они обнаружены на компьютерах личных помощников Тулешова и в его кабинете. Задокументированы переговоры Тулешова с отдельными лицами, которых он собирался прив­лечь в собственное так называемое альтернативное правительство.



Как было отмечено на брифинге, для демонстрации перед сообщниками серьезности своих намерений в августе 2015 года Тулешов под прикрытием празднования дня рождения отца провел в ЮКО масштабные военно-спортивные мероприятия, в которых ему удалось задействовать военнослужащих со штатным оружием, тяжелую военную технику и три боевых самолета войсковых частей регионального командования «Юг» Министерства обороны.



Как было сообщено на брифинге, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела.

