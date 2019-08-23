Крал даже ложки и вилки: серийного вора осудили в Алматы

В Алматы на скамье подсудимых оказался серийный вор. За два дня он совершил три крупные кражи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на inAlmaty.kz
Сообщается, что в последний день мая подсудимый вынес из жилого дома вещей на сумму 400 тысяч тенге. В списке награбленного оказались деревянный ящик, вилки, ложки, сувенирные ножи и бильярдный кий. На следующий же день мужчина проник в подвальное помещение жилого дома, откуда унес велосипед стоимостью 35 тысяч тенге. В этот же день он украл велосипед стоимостью 18 тысяч тенге из другого дома.
На судебном заседании мужчина признался в содеянном.
"Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.188 ч.3 п.2 УК РК (кража, совершенная неоднократно – прим. ред.) и ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы", – говорится в постановлении суда.