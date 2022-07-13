Крал платежные терминалы из аптек мужчина в Кызылорде

В Кызылорде задержан подозреваемый в совершении краж платежных терминалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Инцидент произошел в начале июля. В полицию обратился директор учреждения, который сообщил о хищении трех принадлежащих ему терминалов.

Как установлено, неизвестный мужчина по заранее составленному плану крал терминалы из аптек в центре города.

«В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний житель Туркестанской области. Он водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Кызылорды.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Подсчитывается материальный ущерб», – отметили в ДП.

Полицейские проверяют причастность задержанного к другим преступлениям.