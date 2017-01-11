Каждое утро, прихватив пятилитровую баклажку, Мария Ивановна отправляется за водой на водокачку. Опять «в экспедицию», так 70-летняя бабушка окрестила эти ежедневные походы. Расстояние от ее домика до водокачки не менее полукилометра, да и маршрут проходит по узкой улице, переполненной мчащимся на всех парусах транспортом. Для пожилой женщины это настоящее испытание. Но идти приходится, больше просто негде взять воду, чтобы вскипятить чай и приготовить еду. В новеньком кране, установленном минувшим летом, воды нет по-прежнему, а ведь на его покупку и прокладку водопроводных труб пришлось потратить почти всю пенсию.

– Под конец лета нам дали воду, вот радость-то была, – охотно рассказывает моя собеседница. – Открыл кран, и на тебе вода, пожалуйста. Да вот только счастье длилось недолго. Вскоре воду отключили. Нам так и не удалось толком добиться объяснений. Сначала говорили, что воду подавали в тестовом режиме, а для регулярного водоснабжения надо заключить договор. Теперь объяс­няют отсутствие воды тем, что водопроводные счетчики поворовали в колодцах. Кому они были нужны и, главное, кто и когда все это теперь восстановит?!

Подобными вопросами сегодня задаются десятки тысяч жителей массива «Кайнар-Булак», планировавшие этой зимой избавиться от головной боли, связанной с водоснабжением. Начала строительства водопровода в бывшем дачном поселке, ставшем несколько лет назад частью областного центра, люди ждали долго. Задержка со строительством централизованного водопровода была вызвана сбоями в возведении водовода «Южный», который по задумке властей даст возможность полностью обеспечить населенные пункты южной части города питье­вой водой. Все это время вопрос обеспечения людей водой, особенно в зимнее время, стоял очень остро.

На массиве постоянно проживают порядка 50 тыс. человек. Воду они набирают на водокачках, которые есть у каждого дачного кооператива. Летом вода подается по трубам, ее люди используют и для полива огородов, и для бытовых нужд, и для приготовления пищи. На зиму все это хозяйство консервируют, поскольку в морозы трубы часто перемерзают и лопаются, выводя из строя всю систему водоснабжения, изначально строившуюся только для обслуживания дачников в летнее время.

Строительство централизованной системы водоснабжения велось более двух лет. Общая стоимость проекта по водоснабжению «Кайнар-Булака» перевалила за полтора миллиарда тенге. Компания-подрядчик начала работы еще в 2014 году. Согласно проекту проложено 366 км водопровода. Подрядчики обещали, что до нового года воду получат все жители Кайнар-Булака. А это несколько тысяч абонентов, являющихся постоянными жителями бывшего дачного массива.

– Воды как не было, так и нет, – сокрушается председатель садового товарищества «Оазис» Геннадий Быченко. – Как был бардак при начале прокладки труб водоснабжения, так и сейчас продолжается. Подрядчики прыгали, как зайцы, то с одного конца массива начинали прокладку труб, то с другого. И не поймешь толком, где проложили водопровод, а где нет. Даже торжества по случаю сдачи водопровода в эксплуатацию устроили. Показуха, да и только! Журналистам продемонстрировали, что в кране есть вода, и никому нет дела, что к соседнему подворью даже трубы не подведены. К примеру, в массиве «Шымкент-сут» более 100 домов, в 74 из которых люди живут круглый год, ни один из домов не получил воду. Из 280 домов «Кристалла» сети проложены не более чем к десятку домов.

Торжественная сдача водопровода в эксплуатацию, о которой говорит Г. Быченко, состоялась накануне нового года. Но через считанные дни подача воды полностью прекратилась на всем массиве, столь оригинальным способом «примирив» тех, у кого водопроводные трубы подведены к дому, с теми, кого их прокладка почему-то обошла стороной.

– Водопровод на наш баланс не передавали, – комментирует ситуацию Рахимжан Шамсутдинов, главный инженер ТОО «Водные ресурсы-маркетинг», занимающегося водоснабжением Шымкента. – Еще летом ГКП «Водоканал» заключило с нашим предприятием договор как единый абонент, попросив начать частичную подачу воды на массиве «Кайнар-Булак». Они сами намеревались заключить индивидуальные договоры с этими абонентами. Потом выяснилось, что украдены приборы учета, и подача воды приостановилась. Иначе как можно вести ее учет, а следовательно, и начислять оплату?! Теперь в отделе жилищно-коммунального хозяйства городского акимата нам говорят, чтобы мы самостоя­тельно заключали договоры на услуги водоснабжения и сами же собирали оплату. Одним словом, неразбериха получилась изначально.

ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» намерено начать подачу воды только тем абонентам, которые установят приборы учета и заключат договоры. Параллельно договоры с жителями массива заключает и ГКП «Водоканал».

– С начала недели к водоснабжению подключены 180 абонентов, – так прокомментировал вчера ситуацию заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов. – У этих людей вода есть в доме круглые сутки. Никаких препятствий для получения воды не существует и для остальных жителей «Кайнар-Булака». Вся эта ситуация, на мой взгляд, не что иное, как результат несобраннос­ти самих жителей. Они должны проявить инициативу, заключить договор и пользоваться водой. Все необходимое для этого со стороны государства уже сделано.