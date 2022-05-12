Фото: alau.kz
Происшествия
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае

12-летний ребенок скончался в городе Костанае после наезда на него крана-манипулятора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

ДТП прокомментировали в Департаменте полиции области.

Инцидент произошел около 15:00 часов 11 мая в Костанае, по улице Чернышевского.

«49-летний водитель, управляя краном-манипулятором, совершил наезд на 12-летнего подростка, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм подросток скончался на месте», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время начато досудебное расследование, по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека.

Проводятся необходимые следственные действия.

 

 

 

Популярное

Все
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Из Капшагая – в Қонаев
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Баланс интересов и реалий
Встречи с общественностью
Наука фермеров питает
Конфликты нужно упреждать
Завышенные аппетиты
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Курс доллара резко упал
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Происшествия
Труп женщины обнаружили на ферме в Алматинской области
Транспорт , Происшествия , В мире , Китай
Авиалайнер со 113 пассажирами загорелся в аэропорту в Китае
Происшествия
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинско…
Происшествия , Общество
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]