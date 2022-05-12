Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае

12-летний ребенок скончался в городе Костанае после наезда на него крана-манипулятора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

ДТП прокомментировали в Департаменте полиции области.

Инцидент произошел около 15:00 часов 11 мая в Костанае, по улице Чернышевского.

«49-летний водитель, управляя краном-манипулятором, совершил наезд на 12-летнего подростка, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм подросток скончался на месте», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время начато досудебное расследование, по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека.

Проводятся необходимые следственные действия.