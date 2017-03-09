​Красавица-инспектор

В канун Международного женского дня награду ей лично вручил министр внутренних дел генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов во время праздничного концерта в Астане.

Сабина Чикаева, выпускница Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, работает инспектором – дежурным видеонаблюдения ЦОУ столичного ДВД. На службе в органах внутренних дел с 2008 года. Ведет активный образ жизни, имеет юношес­кий разряд по баскетболу. Занимается волейболом и плаванием.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, победительница конкурса «Леди «Полиция.kz-2016» на хорошем счету и на службе. По словам коллег, она внимательна, дисциплинирована, ответственна. Эти качества не раз помогали во время дежурств оперативно реагировать на ситуацию.

Ежегодный фотоконкурс «Леди «Полиция.kz» проводится медиацентром органов внутренних дел РК в течение последних 15 лет. Его участницами становятся аттестованные сотрудницы органов внутренних дел, положительно зарекомендовавшие себя по службе и не имеющие взысканий. Их фотографии ежемесячно публикуются на страницах ведомственного журнала МВД РК «Полиция.kz».