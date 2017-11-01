​Красавица на ринге

Стала известна соперница казахстанской девушки-боксера Зарины Цолоевой по дебютному бою на профессиональном ринге. Чемпионка Казахстана, выступающая в весовой категории до 64 кг, которую считают одной из самых красивых спортсменок страны и порой называют «казахстанская Джоли» за сходство во внешности с американской киноактрисой, выйдет на ринг 2 ноября в Рейне (США, штат Луизиана).

По информации специализированного сайта BoxRec, ее соперницей станет 24-летняя американка Селина Барриос, на счету которой две победы в двух боях, причем одна из них досрочная. Поединок пройдет на арене Civic Center в легком весе. Формат поединка – четыре раунда по три минуты.