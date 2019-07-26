Красиво шить не запретишь

Чтобы сшить одно изделие, к примеру чапан или шторы с национальным орнаментом, требуется как минимум неделя кропотливой работы.

– Иногда до 10 дней уходит на полное завершение работы. Также я шью платки, шкатулки, сумки, – рассказывает Айсулу Уразбаева.

В швейном цеху идет напряженная работа. Коллектив усиленно готовится к предстоящему конкурсу «Алтын сапа». Именно на таких мероприятиях можно широко представить свои идеи, достижения, удивить публику авторской коллекцией одежды в национальном стиле. Главной ее изюминкой станут вечерние, повседневные и офисные наряды для женщин и мужчин, оформленные вышивкой в национальном стиле.

Нужно отметить, что свой бизнес Айсулу начинала в конце

90-х. Предпринимательница вспоминает, как села шить шторы для собственного дома. Тогда ей приш­лось провести 3 дня и 3 ночи за швейной машиной.

– Тогда было трудно с деньгами. Я не могла себе позволить сделать ошибку и испортить материал. Может быть, именно тогда я и поняла весь смысл пословицы «Семь раз отмерь, один раз отрежь», – смеется бизнесвумен.

В начале 2000-х Айсулу Уразбаева одной из первых в стране начала шить шторы с нацио­нальным орнаментом. Сама разрабатывала дизайн и занималась кройкой. Два года назад она запус­тила первую коллекцию одеж­ды для женщин в национальном стиле под торговой маркой «Айсулу» сәнді үй». Вскоре ассортимент продукции пополнился жилетами, сюртуками, сумками, головными уборами, подарочными боксами с казахским орнаментом.

– В своей деятельности я придерживаюсь принципа «производить товар для широких слоев населения». Несмотря на то что продукция практически вся является ручной работой, у меня очень доступные цены. Хочу, чтобы человек, придя в мой магазин, смог купить одеж­ду для себя, для своих родных, заказать подарочный набор для различных торжеств. Вместе с тем я пропагандирую нашу национальную культуру, хочу показать, насколько красивой может быть казахская одежда. Радует, что сейчас все больше казахстанцев поддерживают отечественных дизайнеров, – считает этнодизайнер.

Одним из секретов успешного бизнеса Айсулу называет постоянное повышение своих знаний и знаний своих сотрудников. Турция, Россия, Таджикистан – это только часть стран, куда направляются местные мастера для получения необходимых знаний.

Новое направление в деятельности дизайнера – производство изделий с именным логотипом. Для Айсулу это не только бизнес, но и возрождение забытых навыков мастерства по изготовлению национальной одежды.

– Не зря говорят, «человека встречают по одежке...». И не надо нам стесняться наших национальных традиций. Это не только дань уважения традициям, но и модно. Я хочу, чтобы у молодых появился интерес к истории, чтобы они пропагандировали наше национальное достояние. В том числе и через нашу национальную одежду, – отметила Айсулу Уразбаева.