В Акмолинской области идет праздничная декада в честь главного весеннего праздника – Наурыз мейрамы.

Праздничную эстафету открыл интерактивный концерт в кокшетауском торгово-развлекательном комплексе «Рио». На сцене выступили творческие коллективы Дворца культуры «Кокшетау»: фольклорный ансамбль «Кербез сұлу», домбровый ансамбль «Коркемтау», вокальная группа народного хора ветеранов, а также солис­ты студии эстрадного вокала «Шамшырак» Дильназ Маликова и Арай Негимеджанова. Пока гости и посетители ТРЦ наслаж­дались чарующими звуками музыки, организаторы угощали их традиционной национальной выпечкой.

Наурыз невозможно представить без традиционного наурыз-коже. Управление культуры и Совет деловых женщин Акмолинской области организовали конкурс «Наурыз сәні – көже». Его задача – популяризация и сохранение национальных кулинарных традиций, распространение передового опыта в сфере общественного питания. В конкурсе приняли участие предприятия и организации города: «ГорМолЗавод», «Евразия Групп Казахстан», «Кокшетау­энерго», «Аксай нан Кокшетау», «Кокшетауские минеральные воды» и другие.

Традиционно наурыз-коже готовится из семи ингредиентов: воды, мяса, ячменя, кефира, курта, соли, зелени. Компетентное и строгое жюри оценивало ритуальный казахский суп по следующим критериям: подача и оформление, внешний вид блюда, презентация, профессиональное мас­терство, сложность приготовления блюда, оригинальность (название, наличие легенды, историческая справка) и, конечно же, самое главное – это вкус блюда.

По итогам конкурса первое место присуждено ТОО «Кокшетауэнерго», второе – Объединению поляков Акмолинской области, третье – ТОО «Евразия Групп Казахстан». Приз зрительских симпатий получил филиал АО «Евразийский банк», а специальный приз Совета деловых женщин присужден АО «Кокшетауские минеральные воды». Все участники конкурса награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.

Также была организована выс­тавка произведений декоративно-прикладного искусства, свои замечательные изделия представили мастер лоскутного шитья Улжалгас Карымсакова, мастер ткачества ши Кенжебай Смагул, мастер по войлоку Улболсын Аскарова.

– В праздничной декаде, с 13 по 23 марта, запланирован ряд проектов, среди которых проведение исторической реконструкции древних традиций, фес­тивалей семейных ансамб­лей, национальных инст­рументов, конкурсов «Келіндер», «Әжелер», а также благотворительные выездные концерты, акции, конкурсы детского творчества, челленджи национальной кухни, художественных орнамен­тов, национальной одежды и многое другое. Всего пройдет более 1 000 мероприятий, – сообщила руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова.