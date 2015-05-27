Краски тюркской культуры Свежий выпуск 476 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Задача фестиваля многогранна и включает в себя всю палитру тюркской этнокультуры: обычаи, традиции, историю, письменность, нравственность и основы воспитания. Все это передается и прививается молодому поколению через танцы и песни, поэзию и сценические образы, орнаменты и предметы прикладного искусства. Фестиваль открылся казахским кюем «Шаттық отаны» в исполнении этнофольклорного ансамбля «Улар», создав в зале атмосферу единства и родства всех тюркских народов. В этот день на сцене были исполнены песни и танцы турок, кыргызов, узбеков, башкуртов, азербайджанцев. Кроме этого, демонстрировались национальные особенности традиций и обычаев тюркских народов, в которых зритель смог уловить их схожесть и созвучие.

В рамках фестиваля были инсценированы такие известные народные обычаи, как «Шілдехана», «Бесік-той», «Наурыз», «Бастаңғы», «Сабантой», «Сүндет-той», «Келін түсіру». Прозвучал гимн молодежи тюркского мира «Ұлы дала ұланымыз», ставший значимым событием мероприятия. Студенты живо интересовались экспонатами специальной выставки, с удовольствием примеряя национальные наряды, прикасаясь к истории и культуре тюрков.

– Студенты нашего вуза наряду с английским языком, преподаваемым в рамках госпрограммы триединства языков, изучают корейский, китайский, французский, персидский, арабский, турецкий языки, – отметила доктор филологических наук, профессор Тыныштык Ермекова. – Иначе говоря, полиязычный центр университета отвечает всем стандартам качества. Здесь есть хорошая возможность выучить все языки тюркского мира. В нынешнем году мероприятие приурочено к 550-летию Казахского ханства и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Организаторы отметили, что фестиваль учит молодежь доброте и братству, воспитывая в духе настоящего патриотизма, прививая любовь к наследию великих кочевников. О тюркской цивилизации известно из исторических фактов, которые передались современникам из записей Геродота, из фундаментальных исследований датского ученого Вильгельма Томсена, раскрывшего тайны письменности тюрков, из трудов тюрколога Василия Радлова.



