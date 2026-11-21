В Кызылорде подвели итоги IV Республиканского симпозиума художников «Ұлттық бояу. Мәңгілік мұра: Сахи Романов – 100 жыл», в котором приняли участие более 20 мастеров из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей.

фото Айданы Ербол

Форум открыл видеоролик о жизненном и творческом пути Сахи Романова. Известные мастера искусств Оразбек Есенбаев, Адилгали Баяндин, Амангельды Кененбаев и их коллеги подчеркнули неоценимый вклад выдающегося художника в становление казахской живописи.

– Сахи Романов оставил яркий след в истории изобразительного искусства Казахстана, – говорил живописец из Шымкента Анарали Тиленши. – Щедрая на таланты земля Приаралья подарила миру не одно поколение прекрасных художников, чье творчество стало достоянием нации. Наше поколение продолжает славные традиции Сахи-аға, прославляя самобытную культуру страны на мировой арене.

Программа симпозиума включала пленэры, на которых мастера запечатлели природу, историю и современный облик Приаралья, а также мастер-классы для студентов профильных колледжей и вузов.

Знаковым событием форума стал щедрый жест заслуженного деятеля искусств Оразбека Есенбаева, который передал в фонд областного историко-краеведческого музея 30 авторских работ.

– Мой подарок – дань любви и благодарности родной земле, – сказал художник. – Картины выполнены в древней технике батика – росписи по шелку. Особое место в коллекции заняли полотна, посвященные музыке и нашим сакральным инструментам – кобызу и домбре.

Кроме того, все 50 полотен, написанных участниками во время симпозиума, пополнили фонд местной художественной галереи.

Особое внимание зрителей привлекли философские работы с элементами сюрреализма: «Көкпар», «Болмыстың шиыршығы» и «Үнсіз әлемнің құпиясы» алматинского графика Оразбека Есенбаева, а также «Сахи байлығы», «Туған жер өнер қазынасы» и «Кардио город» Нуртая Жардемова из Уральска, которого называют казахским Дали.

На закрытии выставки замес­титель акима области Мейрамбек Шермаганбет вручил художникам благодарственные письма, денежные сертификаты и ценные призы. Председатель правления Союза художников РК Омирбек Жубаниязов отметил важность подобных встреч для обмена опытом и вручил грамоты коллективам областного управления культуры, архивов и документации, историко-краеведческого музея и Художественной галереи им. С. Айтбаева.