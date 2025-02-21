Краснокнижного дикообраза заметили в горах близ Алматы

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В Аксайском ущелье на камеру телефона зафиксировали индийского дикобраза, сообщает Kazpravda.kz

«Впервые индийский дикобраз, занесенный в Красную книгу РК, был зафиксирован на мобильный телефон. Как правило, жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи», – написали в Instagram-аккаунте нацпарка.

Как уточняется, видео было снято госинспектором Аксайского филиала Максатом Каиркуловым 16 февраля, во время ночного рейда. В данное время работа по мониторингу индийского дикобраза продолжается.

«Мы просим посетителей парка не превышать скорость, когда едете за рулем в горном ущелье. Поскольку это территория, где обитает много диких животных, и бывают ситуации, когда они не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля», – пишут в посте.

Напомним, ранее в государственном национальном природном парке «Бурабай» рассказали о начале учета животных. А в Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского национального парка засветился очень любопытный гость – снежный барс. Недавно фотоловушка зафиксировала краснокнижных снежного барса и туркестанскую рысь на территории нацпарка «Көлсай көлдері».