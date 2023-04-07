Краснокнижные тюльпаны зацвели в Туркестанской области. Сорвавшим грозит до 10 млн тенге штрафа

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана предупредило об ответственности за уничтожение краснокнижных тюльпанов, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Тюльпан Грейга заслуженно носит звание «короля тюльпанов»: невысокий цветок с ярким бутоном является прародителем более 300 современных сортов. Встретить этот вид цветов в дикой природе можно только в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

К слову, в мире существует более 3 тысяч сортов тюльпанов. В нашей стране произрастают 35 видов, 18 из них занесены в Красную книгу Казахстана, в том числе и тюльпан Грейга.

«В стремлении сделать красивые фотографии, собрать букет или просто ради забавы люди срывают тюльпаны, не давая им возможность образовать семена. В результате нарушается естественное возобновление популяций, сокращается ареал произрастания этих растений. А так как большая часть дикорастущих тюльпанов размножается не луковицами, а семенами, сорванный тюльпан пропадает безвозвратно.

Чтобы не допустить исчезновения краснокнижных растений и сохранить уникальную возможность любоваться ими будущим поколениям, призываем бережно относиться к этим цветам.

Напоминаем также, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность», – обратилось к казахстанцам Минэкологии.

Так, статья 339 УК РК предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений:

1) штраф до 3 тысяч МРП;

2) исправительные работы;

3) привлечение к общественным работам на срок до 800 часов;

4) ограничение свободы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.