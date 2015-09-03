Красножан рассказал о "кадровых проблемах" сборной Чехии
Талгат Исенов
Главный тренер национальной команды Казахстана Юрий Красножан в преддверии матча отборочного турнира Евро-2016 против Чехии поделился мыслями о предстоящем сопернике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола.
"Мы знаем о кадровых проблемах сборной Чехии, но нам важнее, как мы сами сыграем. Стандартные положения – это важная часть игры. Каждый третий гол забивается со стандартного положения. Мы работаем над этим компонентом, забили несколько мячей после розыгрыша "стандартов", но не так часто, как нам хотелось бы", – заявил Красножан.
Напомним, что сборная Казахстана проведет свой матч против команды Чехии в ночь с 3 на 4 сентября (00.45 по времени Астаны) в Пльзене.