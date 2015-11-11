​Красота дружбы

В мероприятии приняли участие 12 девушек разных национальностей, представляющих этнокультурные объединения региона. Важным требованием было не только умение красиво себя представить, но и говорить исключительно на казахском языке.

«Достық аруы-2015» организован управлением по вопросам молодежной политики области и молодежным ресурсным центром Атырау. Главная цель – укрепление межнацио­нального, межконфессионального единства в обществе, повышение роли государственного языка.

Участницы показали свои способнос­ти в нескольких номинациях, например, в конкурсе приветствия «Мен отбасыммен мақтанамын» («Горжусь своей семьей»), творческом – «Туған елім, туған жерім», пос­вященном любви к Родине. Также девушки продемонстрировали мастерство шитья национальной одежды для кукол в разделе «Он саусағынан өнер тамған...» и умение вкусно готовить национальные блюда – в номинации «Отбасымыздың мерекелік тағамдары».

В итоге в каждой из номинаций была определена победительница. Третье место заслужила Минура Джунисова из азербайд­жанского этнокультурного объединения. На втором оказалась Наталья Михайлова, представительница удмуртской национальности. Победительницей конкурса «Достық аруы-2015» стала Асемгуль Стомма из белорусского ЭКО.

