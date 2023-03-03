Красота и настроение в плетении

Уже с порога становится ясно: здесь живет увлеченный человек. Каждая комната, начиная с прихожей, изобилует авторскими творениями. Нина Николаевна уверена, что плетеные изделия – стильный и бюджетный вариант декора для дома. И добавляет, что осознанно использует для украшения своей квартиры вещи, сделанные в разные годы. Сравнивая, ей самой проще судить о росте собственного профессионального мастерства.

– Вот этот башмак для мелочей – одна из первых моих работ, – перехватывает мой восторженный взгляд хозяйка квартиры-музея. – Он сделан их газет, тогда я только осваивала искусство плетения из бумажной лозы. Соломинки толстые, неровные, да и плетеное полотно не такое идеальное, как сейчас. Именно этим они мне дороги. Эта шкатулка, как и корзина для расчесок – тоже пробы плетения.

Искусство плетения известно с давних времен. Чаще всего мастера использовали иву. Но сегодня все большую популярность завоевывает плетение из бумажной лозы. Впрочем, внешне предметы декора, сплетенные из бумаги, напоминают изделия из ивовых прутьев или соломы. Эффект достигается благодаря раскрашиванию бумажных трубочек. К тому же каждый прутик уложен плотно и аккуратно.

Бумага, к слову, намного гибче ивовых прутьев. При этом не уступает прочностью и функ­циональностью. И совсем не обязательно бежать в магазин и покупать бумагу. Достаточно взять газету, бабушкины спицы для вязания, и уже можно учиться крутить трубочки. Для их создания подходят газеты, офисная, журнальная, упаковочная бумага.

Нина Николаевна рассказывает, что о плетении из бумаги узнала случайно. Трое детей подросли, и свободного времени у домохозяйки прибавилось. Кроме привычного шитья, позволявшего одевать всю семью как с иголочки, хотелось попробовать себя еще в каком-нибудь ремесле. Уже сам факт того, что вчерашняя газета может служить материалом для творчества, поразил ее настолько, что решила освоить технику плетения.

– Одна виртуальная приятельница поделилась с подписчиками, что собирается начать плести корзину из газет, – рассказывает историю своего увлечения Нина Щетинина. – Я удивилась: как это возможно? И стала искать информацию в Интернете. Тогда ее было не так много. Это сейчас в Сети можно найти бесплатные видеоуроки и платные мастер-классы, в которых мастерицы делятся тонкостями плетения из бумажной лозы. Я сама делюсь опытом, учу других, год назад открыв канал на YouTube. Училась же по картинкам, самостоятельно разбираясь в хитросплетениях плетения.

Первые свои трубочки Нина Николаевна крутила на зубочистках. Тогда у нее даже спиц не было для изготовления лозы. Упорно пробовала снова и снова, порой даже не обращая внимания на кровавые мозоли на руках. Настолько сильным было желание создать своими руками понравившуюся вещь. Все они предназначались для дома, для семьи, в качестве подарков для родственников.

– Помучившись какое-то время с зубочистками, я взяла спицу для вязания, потолще – номер два и четыре, на них легче трубочки крутить, – знакомит с основами ремесла Нина Щетинина. – На такие вот тонкие, как сейчас у меня, не все могут. Сложно сразу без навыков, надо руку набить. От того, правильно ли накрутишь трубочку, зависит результат. Один конец трубочки должен быть немного шире другого, чтобы их можно было «нарастить» и обеспечить непрерывное плетение и прочность изделия. А вот толщина от начала до конца должна быть одинаковая. Помню, когда я начинала, скрутка всегда была утолщенная. Долго не могла понять, почему как будто бы бульбочка образовывалась вначале. Потом поняла, что важно под правильным углом положить спицу. Она должна быть туго обернутой, чтобы с трудом доставалась, иногда мне даже приходится плоскогубцами вытаскивать. Зато соломка получается идеальной.

Первые изделия поначалу тоже давались нелегко, да и качество их плетения не идеальное. Но они и сейчас так милы сердцу мастерицы: простейшая фоторамка, корзина для бытовой химии, большой короб для хранения игрушек. Над его созданием корпела два месяца. Каждое очередное изделие Нина Щетинина непременно фотографировала и выставляла на всеобщее обозрение в соцсети, показывая маленькие успехи, доставлявшие ей огромную радость.

Работы не остались незамеченными. Вскоре появились заказы. Сам факт, что ее труд ценят, да еще и готовы за него платить деньги, воодушевил.

– Одна компания попросила сплести большой корабль – метр в длину, – детали того заказа свежи в памяти Нины Щетининой, как будто это было вчера. – Он нужен был торговой компании для размещения образцов своей продукции. Я толком еще не умела такие сложные вещи делать, но рискнула. И получилось. Корабль заказчику понравился, за работу заплатили, и с тех пор плетение, в общем-то, занятие для души стало приносить маленький доход.

Основой для того корабля, как и всего, что сделано в первые семь лет, служили исключительно газеты. Руки все время были черные от типографской краски, но азарту, душевному подъему, с которым она принималась за работу, и удовольствию от полученного результата это ничуть не мешало.

Чтобы разнообразить поднадоевший пестрый газетный окрас и сделать изделия однотонными, Нина Николаевна освоила морилку, позволяющую придавать изделиям темно-коричневый и черный цвета.

Собственно, чистую газетную бумагу, с которой сейчас работает мастерица, долгие годы в Шымкенте купить было невозможно. Теперь она есть в продаже, а это позволяет придать трубочкам любой цвет.

Изготовление трубочек отнимает больше всего времени. Например, для совы, высота которой со шляпкой 30 см, их нужно по меньшей мере 300 штук. Причем чем тоньше лоза, тем больше потребуется трубочек. Несколько часов понадобится на их изготовление. А потом еще надо покрасить, покрыть лаком, высушить. На все про все несколько дней уходит. Сплести ту же сову мастерица может за пару часов. Руку-то уже набила, с десяток птиц «разлетелось» по миру, радуя своих новых хозяев. При этом ни одна из них не похожа на предыдущую, все разные и неповторимые.

Технология изготовления соломки из бумаги и ее обработка регулярно совершенствуются. Раньше газетные трубочки обрызгивали водой, чтобы смягчить их, и тут же принимались за работу. Сейчас пришли к тому, что бумажную лозу надо предварительно обработать, доведя ее до состояния кожаного шнурочка. Каждый мастер додумывает и пробует что-то свое, делится идеей с другими, чтобы сообща доработать.

На смену морилке пришел лак на водной основе – акриловый. Так что плетеные емкости теперь можно использовать не только для декора, хозяйственных нужд, но и под пищевые продукты.

У Нины Николаевны целая линейка таких изделий, начиная от хлебницы и заканчивая декоративной посудой, создающей настроение за праздничным столом. На таких плетеных подносах и тарелках очень хорошо смотрятся пасхальные куличи, красочные писанки, медовые пряники и рождественские калачи.

А что за прелесть эти подарочные боксы, на крышке которых восседает симпатичная пчела?! Столь оригинальная тара для баночки с медом – заказ от сына-пасечника, к выполнению которого Нина Николаевна отнеслась со всей ответственностью. Теперь и у сына продажи меда выросли, и маме всегда есть чем заняться.

Впрочем, скучать Нине Николаевне точно не приходится. Не успела закончить крупный заказ на изготовление 100 (!) коробов объемом с ведро от одной компании, как посыпались просьбы изготовить корзины под подарки к весеннему празднику. Люди сейчас ищут нетривиальные подарки, стараясь преподнести их в своеобразной упаковке. А кто тут придет на помощь, как не мастерицы хендмейд? Заказы поступают от горожан и от компаний, стремящихся найти креативный подход при оформлении квартиры, дома, офиса или торгового центра.

Есть спрос и на игрушки, создание которых требует полета фантазии.

Искусство плетения с каждым годом становится все популярнее. Растет чис­ло ценителей таких изделий и в Шымкенте. Нину Николаевну радует, что есть спрос на уникальные предметы декора, люди готовы платить деньги за понравившуюся вещь, осознавая, что на ее создание затрачены время и ресурсы. А какому творцу не приятно, что его труд ценится?

– Плетение – это моя отдушина, я получаю огромное удовольствие и каждое новое изделие начинаю с огромной радостью, – говорит Нина Щетинина. – Желание творить не пропадает. Это моя работа, мое хобби, моя жизнь. В прошлом году узнала от двоюродной сестры, что мой прадед плел ивовые корзины. Наверное, с генами что-то передалось и мне. Я с радостью передаю свой позитивный заряд будущему владельцу. Для меня плетение как арт-терапия, ведь вещи, изготовленные своим руками, не только эстетично выглядят, но еще и созданы с любовью!