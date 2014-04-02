Красота и знания – сила!

Ее создатели – председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана (это молодежное крыло Республиканского этнокультурного центра уйгуров) Рустам Кайрыев, член Союза уйгурской молодежи Рашид Юсупов и продюсер Адиль Жамбакиев – рассказывают, что официальное открытие радио состоялось в феврале нынешнего года. За это короткое время они успели собрать свыше 50 тыс. слушателей в Интернете! Сегодня радио вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и передает хиты самых разных стилей – от народных песен до клубных. Рустам подчеркнул, что без государственной поддержки этнокультурного центра уйгуров достичь таких успехов им было бы сложно.

На минувшей неделе организаторы радио провели одно из своих первых крупных онлайн-мероприятий – конкурс красоты «Мисс Радио Уйгурум». Победительницей единогласно признали алматинскую студентку Диляру Гаситову. По словам девушки, участие в конкурсе стало для нее не только престижным, но и увлекательным, ведь там приветствовались фотодефиле в национальных костюмах. А чтобы сшить такое сложное платье, на котором необходимо не только правильно расположить национальные узоры, но и грамотно подобрать к нему ювелирные украшения, надо знать историю, традиции уйгурского народа. Кстати, такие знания, наряду с женственностью и красотой, как раз высоко оценивались. Звание «Мисс Обаяние» по итогам онлайн-голосования присудили Аиде Курбановой. Рустам сообщил, что всего они учредили 5 призовых мест. Причем участвовать в конкурсе могли не только уйгурские девушки, но и красавицы других национальностей.

Кроме того, до конца нынешнего года на радио планируют подвести итоги «Хит Радио Уйгурум» и провести церемонию вручения премии. Организаторам важна обратная связь со своими слушателями, им необходимо знать их предпочтения и пожелания, поэтому сегодня они активно приглашают к сотрудничеству композиторов, поэтов, артистов. Также на радио проводят интервью с интересными людьми – артистами единственного в мире Государственного уйгурского театра музыкальной комедии им. Куддуса Кужамьярова, художниками, бизнесменами, руководителями уйгурских этнокультурных центров из регионов и многими другими известными уйгурами Казах­стана. К примеру, вчера на радио состоялась передача с участием музыкальной группы «Нур», которая вызвала живую реакцию аудитории.

– Совсем скоро с молодежным крылом партии «Нур Отан» – «Жас Отан» мы поедем по районам, где компактно проживают уйгуры, и проведем большие концерты с участием звезд казахстанской эстрады в поддержку государственной Стратегии «Казахстан-2050», – продолжил Рустам. – Эти концерты будут записаны, и они будут доступны всем пользователям приложения онлайн «Радио Уйгурум» в системе Android, которое бесплатно можно скачать в Google-play. Кроме того, началась работа над приложением для Iphone.

И конечно, на «Радио Уйгурум» сегодня во множестве звучат песни, посвященные Наурызу – празднику, который уйгуры встречают вместе со всем народом Казахстана. Ведь они являются неотъемлемой частью этого народа, и своей Родиной называют Казахстан. Вот об этом, а также о развитии государственного языка намерены вести речь во время предстоящей сессии АНК делегаты Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Среди них – Рустам Кайрыев, который к тому же готов рассказать о своем опыте организации первого в мире казахстанского онлайн «Радио Уйгурум».

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,

Алматы,

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