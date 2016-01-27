В школе-интернате № 4 для слабослышащих детей традиция строить снежные городки существует почти 20 лет. Дети с помощью своих наставников создают целый комплекс из ярких и красочных ледяных композиций, который стал визитной карточкой этого учреждения. Сюда приезжают провести досуг и сделать серию фото на память семейчане не только из округи, но и других районов города.

– Сначала мы рисуем фигуры на бумаге, потом все вместе лепим их, красим и наряжаем, – рассказывает десятиклассница Ксения Чаплыгина. – Мне нравится то, что мы делаем. Получается красиво и весело.

Из года в год мастерство юных скульпторов и их наставников растет. Ежегодно снежные композиции меняют свою тематику. В текущем году снежный городок при школе-интернате создан в рамках акции «Мы – волшебники! Сказочное ассорти», которая проходит под девизом «Независимый Казах­стан – счастливое детство!» и посвящена 25-летию Независимости. Снежный городок школы-интерната участвует в областном конкурсе «Лучший снежный городок 2016 года», проводимом управлением образования Восточно-Казах­станской области. На протяжении четырех лет подряд – с 2007 по 2010 год – он занимал первое место данного конкурса, а в 2012–2013 годах становился обладателем Гран-при.

– Когда ребенок видит вокруг себя красоту, то он воспитывается эстетически, растет патриотом, – считает директор школы-интерната Мурат Шакабаев. – Каждый раз мы строим городок с большим желанием, вкладывая в это дело сердце и душу.