Красота притягивает красоту

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Галия Шимырбаева, Алматы
фото из архива автора
Персональная выставка фотохудожника проходит в Алматы.

– Хотелось показать людям то, что нас окружает, но чего мы не замечаем, – поясняет Игорь Петраков. – Когда спешим по своим делам, некогда смотреть по сторонам, и мы идем, глядя под ноги. Или смотрим на вывес­ки магазинов и учреждений, а мысли заняты какими-то проб­лемами. Но если идти по улице, присматриваясь к деревьям, траве, цветам, то можно увидеть совершенно другой мир, обитатели которого живут по своим законам. Вот шел я однажды вдоль парка и обратил внимание на пенек, весь облепленный клопами-солдатиками, и щелкнул их на камеру. У меня не бывает так, что, например, решил снять кузнечика и пошел его искать. Нет, интересное, необычное, прекрасное встречается случайно, просто это надо увидеть.

Многие кадры Игорь Петраков сделал в поездках по миру. Например, в экспозиции есть пара работ, на которых запечатлены аисты, сидящие на элект­рических столбах. Их Игорь Алексеевич щелкнул, когда ездил в Курск, на свою родину. Во Вьетнаме сфото­графировал стрекозу, бабочку, ящерицу, черепашек. А другая ящерица, греющаяся на камнях, – наша, местная, она «позировала» фотографу на Или.

На Аральском море Игорь Алексеевич снял змей, плавающих в воде, и осликов, бредущих по тропинке. Но большинство работ сделано в Алматы. Розовые фламинго, пеликаны, черный лебедь, забавные «целующиеся» верблюды, умилительный енот, который встал на задние лапы, а передними держится за решетку – это все обитатели нашего зоопарка. Очень много на фотографиях Юрия Алексеевича цветов, особенно роз.

– Я живу в частном доме, во дворе растет где-то около 40 сортов роз, – говорит фотохудожник. – Красота притягивает другую красоту. Посмотрите на эту бабочку, как она прекрасна, она неповторима в своем природном совершенстве! Я хочу сказать: сажайте цветы, и к вам обязательно прилетят бабочки!

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