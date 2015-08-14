Свежий выпуск Красота рабочего процесса Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

– На наших предприятиях идет постепенное обновление оборудования, – рассказывает Юрий. – Но и многое приходится ремонтировать, реставрировать. За годы работы на предприятии я уже изучил старые станки, уже без справочников могу определить, и какая марка стали, и какая закалка. Какие-то чертежи приходится восстанавливать. В общем, работа интересная.

Но в последние годы коллеги узнали Юрия и как подлинного фотомастера. С тех пор, как три года назад увлекся фотографией, Юрий много снимает. Причем профессионально. Он прошел обу­чение в фотошколе Сергея Варыгина, а сейчас стажируется в фотостудии Studio 111. Как многие фотолюбители, может снимать все, но отдал предпочтение одному жанру – портрету. Причем самыми интересными считает портреты своих коллег, сотрудников предприятия, рабочих производственных цехов.

– Мне хочется показать красоту рабочего процесса, красоту эмоций занятых делом людей, – рассказывает Юрий. – Мне интересны люди в их привычном окружении. Настоящие портреты не могут быть отделены от главного занятия человека, от его рабочей среды. Многие уже привыкли, что я снимаю, и, занятые работой, они зачастую не обращают внимание на фотографа. Они всецело поглощены делом, что точно передают и их портреты. Конечно, приходится ловить моменты. Но если это удается, портрет получается максимально реалистичным, достоверным.

Против съемок никто не возражает. Юрий смеется, что это устраивает всех: его герои получают хорошие снимки, а он – замечательные фото – портреты коллег. Юрий уже выставлял свои работы на конкурс. Правда, пока только в 2014 году на конкурс среди сотрудников АО «Алматинские электрические станции», который назывался «Человек труда. Мгновение. Жизнь». Здесь он занял первое место в номинации «Мастер своего дела». Конкурс стал подлинным откровением для всех сотрудников компании, которые впервые совершенно по-новому, со стороны взглянули и на свои рабочие места, и на себя самих, когда заняты делом. Они увидели подлинную красоту и подлинную значимость производительного труда рабочего человека.

– На наш первый фотоконкурс было представлено 80 фотографий, снятых на самых разных производственных участках, – рассказывает заместитель председателя правления АлЭС Зулхия Джананова. – Но для всех нас эти снимки стали откровением. Выполняя свою работу, мало кто думает о высоком и тем более о красивом. Не театр же и не телешоу. Но благодаря нашим участникам конкурса становится понятно, что в жизни – никуда без людей, умеющих работать руками: ремонтировать котлы, тепломеханическое оборудование, обеспечивать города и села теплом и электроэнергией. И появляется подлинная гордость за свою, нужную всем работу. В последнее время стали говорить о возрождении престижа рабочей профессии. Думаю, снимки наших сотрудников красноречивее многих слов.

Юрий с этим тоже согласен. В нынешнем году он также предоставил на очередной конкурс года несколько снимков, сделанных в производственных цехах, посвященных подлинным рабочим ценностям. Некоторые из работ Юрия Еремина могут оценить и наши читатели.