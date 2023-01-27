Красота родной речи

Малика – выпускница Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева по специальности «казахская филология». Вернувшись в родной город в 2018 году, она воспользовалась возможностями госпрограммы «Молодежная практика» и устрои­лась в областное управление по развитию языков. Отработав положенные полгода, задержалась там еще на пару месяцев. После чего решилась участвовать в конкурсе на поступление на государственную службу. Успешно пройдя этапы конкурса, Малика вот уже четвертый год работает главным специалистом в отделе развития языков и координационной работы.

Следует сразу заметить, что девушка, окончившая казахскую среднюю школу № 15 в Актобе, хорошо владеет русским языком. В этом большая заслуга ее классного руководителя Эльмиры Сериковны Кожагуловой, учительницы русского языка. Именно она привила ученице любовь к русской художественной литературе.

Разговорный клуб молодой специалист решила создать из стремления помочь подруге, био­логу по специальности. Русско­язычная, та серьезно настроилась свободно говорить на родном казахском языке. Нужна была прак­тика для свободного общения, чтобы не слышать замечания знатоков по поводу шала қазақ, чтобы без стеснения вспоминать нужные слова, подбирать окончания, составлять фразы. Так подруги вместе пришли к идее создать разговорный клуб и в марте прошлого года ее осуществили.

– Подруга стала первой моей слушательницей и вторым спикером в одном лице. Вместе шли к поставленной цели до сентяб­ря 2022 года. Но из-за плотного рабочего графика стали реже видеться, и дальше я была вынуждена осуществлять задумку самостоятельно, – делится подробностями Малика.

Филолог подчеркивает, что ее цель – не учить, не заставлять членов клуба зубрить правила грамматики, а осмысливать значение слов и уместно употреб­лять их в своей речи. Университетский настрой на системность и аналитику помогает разрабатывать собственный метод подачи материала. Отсюда и предпочтение методик изучения английского языка, подход к казахскому языку как ко второму иностранному.

Участие в занятиях клуба строит­ся только на желании людей, потому аудитория нестабильная. Иногда зал полон, иногда в нем единицы, занятия проводятся бесплатно. Малика готова заниматься и с одним человеком, воспринимая работу в разговорном клубе как некую миссию, возложенную на нее.

В апреле прошлого года была открыта своя страница в Instagram, запущены таргеты для набора подписчиков. Помогает сарафанное радио. Эффективной оказалась коллаборация со студентами университета им. К. Жубанова. Вместе, человек примерно тридцать, смотрели фильмы на казахском языке, затем обсуждали увиденное.

Сейчас аудитория смешанная, в ней представлены люди разных национальностей в возрасте от 18 до 55 лет. Осенью, после каникул, пришлось начинать работу с нуля. На этот раз выбрала мес­то в центре города, время более удобное – по понедельникам и четвергам после работы, учебы, с семи до девяти вечера. Желание попасть в клуб у актюбинцев растет. Здесь они не скучают, атмосфера всегда оживленная. Собеседники настроены узнать что-то новое, готовы вести диа­лог, делиться новыми знаниями именно на казахском языке, чтобы затем пользоваться ими в быту.

– Хочу отметить целеустремленность казахов, которые хотят лучше владеть родным языком, закрыть пробелы в своей лексике. Есть большой запрос на переводы песен. Людям интересно раскрывать смысл устоявшихся казахских фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок. Весело подбираем синонимы к словам, так с большим интересом юноши и девушки обогащают свой словарный запас, – добавляет Малика.

По запросу аппарата акимата области минувшей весной она провела ряд тренингов для госслужащих. И здесь особенно увлекательны были игры. Аудитория даже была готова ради них собираться и в обеденный перерыв.

На той же госслужбе, да и в других организациях, на предприятиях зачастую обращаются к помощи переводчиков. Как филолог Малика за то, чтобы у коллег была работа. Но ее граж­данская позиция подсказывает: каждый должен сам работать с текстом. Надо создавать такие ситуации, когда необходимо «напрягать мозги», от этого эффект только лучше.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот и Малика предложила мне посетить хотя бы одно из занятий своего клуба. На встречу согласилась, но участвовать в выполнении заданий не решилась, честно говоря. Зрительское кресло удобнее. За столом увлеченно шла работа. Фотограф, биотехнолог, фармацевт, студентка факультета английского языка и другие члены клуба азартно вели диалоги. То замолкали на время осмысления содержания карточек, то смеялись над своими нелепыми ответами, то радовались комплиментам.

Обратила внимание на возникшие трудности при выполнении задания – перечислить названия овощей и фруктов. В действительности мы чаще произносим русские названия, на витринах магазинов, на прилавках рынков редки этикетки на казахском, поэтому слова не запоминаются. Редко встречаются наименования одежды, ее элементов, отсюда определенный пробел в знаниях. Были затруднения и по названиям профессий. На это должны обратить внимание предприниматели, такое пожелание не будет покушением на интересы бизнеса, но хорошей рекомендацией в рамках закона развития государственного языка. К примеру, в салонах красоты как часто мы используем термины на государственном языке?

– Да, многие не знают элементарных казахских слов, не все из них еще на слуху. В этой дополнительной работе я открываю для себя кое-что новое. С марта по июнь мы больше концентрировались на лингвистических играх. Одна из них заключается в том, что человек вытаскивает из секретного ящика предмет и описывает его, пользуясь подсказками, расположенными рядом. Важно подобрать верное слово. Необходимо как можно больше общаться на казахском, расширять свой словарный запас, не ограничиваясь короткими «да» и «нет». Практика – это ценно. Нужно не просто говорить, еще важнее правильно и уместно произносить слова. В этом главная цель, – рассуждает Малика.

Она уверена – цель достижима. В студенческом общежитии жила в одной комнате с русской девушкой из Акмолинской области. Та вообще не говорила на казахском, но пятеро казашек за короткий срок сумели научить ее языку так, что порой сами не сразу могли ей ответить, поражаясь достижениям подруги.

– Не советую обращаться сразу к большим произведениям, к романам. Начинать нужно с детской литературы. С интересной книги. Это могут быть сказки или небольшие рассказы. Девиз «все и сразу» здесь неуместен, – замечает Малика.

И тут я вспомнила собственный опыт. Когда-то мне советовали начать с «Қан мен тер» или «Абай жолы». Мол, пока дочитаешь, как раз и овладеешь родным языком. Но после двух абзацев моя рука тянулась к словарям за переводом, и на этом добрая задумка теряла весь смысл. Не повторяйте чужих ошибок.