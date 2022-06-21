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Красота спасет мир
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В Уральске под таким названием прошел международный симпозиум по развитию творческого искусства.

Проект, объединяющий художников разных стран и позволяющий им обмениваться опытом, реализуется с 2018 года. В этом году симпозиум состоялся при содействии Министерства культуры и спорта. В нем приняли участие около 20 художников международного класса из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Казахстана. Цель мероприятия – развитие и укрепление дружеских, культурно-творческих связей среди художников, создание условий для совершенствования изобразительного мастерства, раскрытие творческого потенциала молодых авторов.

Многие участники симпозиума в Казахстане впервые. Знакомство с историей и культурой нашей страны для них прошло в музеях Уральска. Увидеть красоту природы Приуралья и передать ее в своих работах мастера живописи смогли на пленэрах, один из которых был организован на берегу реки Урал. На конференции говорили не только о тенденциях развития изобразительного искусства, но и о проблемах современной живописи.

Хорошей школой для молодого поколения живописцев стала возможность наблюдать за работой мэтров, получить советы и рекомендации от них во время мастер-классов. Так, по словам известного художника и скульптора, автора монумента Независимости «Қазақ Елі» Сембигали Смагулова, для соз­дания картины нужна свобода фантазии, которой и не хватает молодым. Пока художник творит, картина – как ребенок в утробе матери, никто не знает, на кого он будет похож.

Работы члена Союза художников Азербайджана Рамины Саадат­хан знают во многих странах. В 2017 году они были выставлены в Лувре. Гостья высоко отозвалась о таланте казахстанских художников, отметив, что такой обмен опытом важен не только для молодежи, но и для именитых художников. В дар Министерству культуры и спорта РК Рамина привезла две свои работы. Итогом симпозиума станет ее очередная картина. И, возможно, уже скоро она, передавая идею и настроение художницы, навеянные Приуральем, будет покорять вернисажи по всему миру.

Завершился симпозиум выставкой работ живописцев.

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