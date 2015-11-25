фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Но главный приз для участниц конкурса – вовсе не премия или путевка на «Мисс Мира-2016», и даже не традиционное казахское этно-приданое, которое для победительниц уже приготовили мастерицы Дома авторского дизайна «Алтын Орда», а возможность изменить мир к лучшему. Ведь этот проект всегда проходит под девизом «Красота в милосердии!».

Победительницы конкурса «Мисс Казахстан» выступают в роли послов доброй воли, активно участвуют в благотворительных проектах по всему Казахстану, подавая тем самым пример молодежи.

Конкурс – это дань красоте, впитавшей в себя глубину и мудрость многих поколений, считают его организаторы. Географическое расположение Казах­стана на стыке азиатской и европейской культур помогло формированию уникального, своеобразного, необыкновенного эталона женской красоты. А потому цель проекта – сохранение и пропаганда этнических основ – казахского языка, национальных промыслов, одежды и традиционной кухни.

Приверженность этим тезисам как нельзя лучше доказывают биографии самых успешных обладательниц короны «Мисс Казахстан». Сауле Рахмедова – заслуженная артистка РК, одна из самых известных балерин Казахстана. Жулдыз Омарбекова многим знакома как председатель оргкомитета Национальной общественной премии «Алтын Жүрек». За ее плечами немало и других проектов, которые направлены на развитие благотворительности в Казахстане. Первая «Вице-мисс Казахстан» Ирина Ашербекова достигла огромного успеха в модельном бизнесе, она одна из самых титулованных дизайнеров Казахстана.

Новую королеву красоты выберут в Астане 10 декабря. 19-й ежегодный Национальный конкурс «Мисс Казахстан-2015» посвящен 19-й годовщине переноса столицы. Второй раз организаторы будут использовать формат голосования, позволяющий учитывать при выборе первой красавицы мнение всех казахстанцев, а не только членов жюри. Голос за понравившуюся девушку можно будет отправить посредством SMS.

Красавицы уже прибыли в Астану, где репетируют выход на сцену, которая многим из них, несомненно, откроет большие возможности. Кроме того, они участвуют в благотворительных акциях.