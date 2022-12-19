Красота внутри Свежий выпуск 19 декабря 2022 г. 0:00 Наталия Хомс Выставка современного искусства «Форма благодарности» проходит в столичном арт-пространстве Collab ExSpace. Третья персональная выставка живописных произведений казахстанской художницы Насти Жарко организована Центром современного искусства Kulanshi при поддержке Евразийской академии искусств. Главная тема творчества Насти Жарко, проходящая через все серии ее работ, – это осознанность. Тяжелые жизненные ситуации художница «упаковывает» в невинные образы благодаря особому пластическому языку – «Хэдвигам» – выдуманному миру искаженных персонажей, который родился, как яркое впечатление из детства под влиянием визуальной поп-культуры и китча из нулевых. Выставка «Форма благодарности» представляет новые работы и является продолжением предыдущей S.O.S. exibition, где участники смогли попрощаться с Тревожностью и начать по-новому чувствовать этот мир. Теперь пустоту, что осталась после исчезновения Тревожности, художница предлагает заполнить Благодарностью. Автор объясняет: «Форма благодарности» – это одновременно и конструкт, и субъект, в которых зритель сможет обрести статус «человека имеющего» – осознать, быть счастливым и благодарить за бесконечное то, что уже есть в его жизни». Заполнить эту пустоту самостоятельно смог каждый посетитель на вернисаже, получив свою «Благодарность» и придав ей собственную форму, которая понятна и близка только ему. Увидеть картины Насти Жарко, познать их тайные смыслы и порассуждать на темы той самой осознанности и благодарности можно до 10 января.