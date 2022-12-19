Красота внутри

Третья персональная выставка живописных произведений казахстанской художницы Насти Жарко организована Центром современного искусства Kulanshi при поддержке Евразийской академии искусств.

Главная тема творчест­ва Насти Жарко, проходящая через все серии ее работ, – это осознанность. Тяжелые жизненные ситуации художница «упаковывает» в невинные образы благодаря особому пластическому языку – «Хэдвигам» – выдуманному миру искаженных персонажей, который родился, как яркое впечатление из детства под влиянием визуальной поп-культуры и китча из нулевых.

Выставка «Форма благодарности» представляет новые работы и является продолжением предыдущей S.O.S. exibition, где участники смог­ли попрощаться с Тревожностью и начать по-новому чувствовать этот мир. Теперь пустоту, что осталась после исчезновения Тревожности, художница предлагает заполнить Благодарностью.

Автор объясняет: «Форма благодарности» – это одновременно и конструкт, и субъект, в которых зритель сможет обрести статус «человека имеющего» – осознать, быть счастливым и благодарить за бесконечное то, что уже есть в его жизни».

Заполнить эту пустоту самостоятельно смог каждый посетитель на вернисаже, получив свою «Благодарность» и придав ей собственную форму, которая понятна и близка только ему. Увидеть картины Насти Жарко, познать их тайные смыслы и порассуждать на темы той самой осознанности и благодарнос­ти можно до 10 января.