Красота вокруг нас

Андрей Куряшкин увлекается фотографией с четвертого класса. Все началось с того, что на накопленные деньги Андрей купил свой первый фотоаппарат. Те, у кого было пионерское детство, не были обладателями навороченных смартфонов или мегакрутых зеркальных фотоаппаратов. Мальчишки мечтали о ФЭДах, «Зенитах», «Киевах», «Сменах» и «Зорких». К ним полагалось приобрести фотопленку. У многих в ванных комнатах была целая лаборатория по проявке фотографий. Андрею очень нравилось проявлять и печатать фотографии.

– Это напоминало какое-то волшебство. Сам процесс был завораживающий – на твоих глазах буквально из ничего появляется изображение, – говорит Андрей Куряшкин.

Детское увлечение переросло в профессию – сейчас Андрей профессиональный оператор и фотограф. Нечасто встретишь людей, которые о своей работе рассказывают с каким-то особенным упоением. Он как раз из них. И уверен, что красивая фотография всегда может получиться и на смартфоне, и на любом фотоаппарате. Главное – видеть красоту вокруг себя.

– Когда смотришь на букашку, ничего в ней особенно и не увидишь, уж слишком она мала. Но когда ее можно сфотографировать при помощи хорошей оптики, появляется возможность рассмотреть это насекомое во всех подробностях. Наблюдения за макромиром насекомых, а затем и птиц привели меня к мысли, что живые организмы соз­даны на Земле великим Художником и Творцом, – поделился своими мыслями Андрей.

В его работах очень много птиц. Непонятные пятнышки издали, вблизи они невероятно привлекательны и просто сказочно прекрасны. Красивые перышки, удивительно выразительные глаза никого не могут оставить равнодушными. Даже обыкновенные воробьи и голуби вблизи великолепны. Для него немаловажен и тот факт, что красота их живая, одушевленная. Андрей признается, что даже при съемке насекомых он не испытывал таких эмоций, как при наблюдении за птицами. У них есть чувства, и выражают они их по-особенному. Все это завораживает. Наблюдая за птицами, он все время ждет чуда. Недаром в старину наши предки всегда ассоциировали птицу именно со счастьем. Он настолько увлекся пернатыми, что ему стало мало просто фотографировать, захотелось узнать, что же это за птица.

– В Казахстане есть общество любителей-орнитологов, которые фотографируют птиц. В основном у большинства это просто увлечение – походят, поснимают. Работы размещают на специальном сайте, на своих страницах в социальных сетях, – рассказывает Андрей.

Его фотоработы опубликованы в Русском орнитологическом журнале, в котором читателям представлены труды фотографов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. За последние семь лет Андрей запечатлел более 150 видов пернатых. Причем всех их он снял не выезжая за пределы Семея и его ближайших окраин.

Летом на вилосипеде он выезжает на остров Бейбiтшiлiк, любит побродить по согре возле Кожзавода. А зимой, одевшись потеплее и взяв в руки фотоаппарат, идет на прогулку с уверенностью, что и сегодня будут красивые кадры.

По словам Андрея, в течение года в Семее можно наблюдать почти до 300 видов! Часть из них пролетает мимо, стремясь на север или юг. Здесь они – редкие гости, которые приземляются только для краткого отдыха. Другие гнездятся все лето, выращивая птенцов. Третьи живут в Прииртышье круглый год. Красоту и радость дарят ему эти короткие, но такие яркие и запоминающиеся встречи. И этой радостью Андрей Куряшкин с удовольствием делится с окружающими.