Кратчайшим маршрутом

В заседании приняли участие руководители АО «НК «Қазақстан темір жолы», Турецких государственных железных дорог, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Грузинская железная дорога», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», Бакинского международного морского торгового порта, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ООО «Батумский морской порт». Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся установления конкурентоспособных ставок на транспортировку грузов, формирования комплексной ставки на организацию контейнерных поездов по всему маршруту ТМТМ. Также достигнута договоренность в текущем году принять меры по организации контейнерного сервиса по маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция с использованием новой железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, мощностей морского порта Актау, а также строящейся железнодорожной линии Ахалкалаки – Карс путем создания благоприятных тарифных условий. Несмотря на спад экономической активности в регионе, участники совещания выработали ряд совместных действий по достижению уровня перевозок через Транскаспийский международный транспортный маршрут на уровне 5,5 млн. тонн грузов в год. Председателем Координационного комитета ТМТМ на 2015 год переизбран президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Аскар Мамин. Следующее заседание Координационного комитета ТМТМ планируется провести в Стамбуле 5–7 марта текущего года.
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