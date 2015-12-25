​Краткая хронология "обезьяньих" лет

1740 год



► Начало войны за австрийское наследство между коалицией Франции, Пруссии, Баварии, Саксонии, Испании, Пьемонта и Неаполитанского королевства, которая оспаривала наследственные права австрийской эрцгерцогини Марии Терезии из династии Габсбургов на владения австрийской короны и стремилась к их разделу. Австрию и ее правительницу поддержали Англия, Голландия и Россия. Потеряв Силезию, отошедшую Пруссии, Мария Терезия сумела сохранить все остальное.

► В этом же году началось правление прусского короля Фридриха II Великого. Проводя милитаристскую политику, он тратил на армию около 2/;3 государственного бюджета. В результате завоевательной политики короля территория Пруссии удвоилась.

1812 год

► Вторжение Великой армии Наполеона Бонапарта в Россию и ее разгром российскими войсками под руководством Михаила Кутузова в ходе Отечественной войны.

► В этом же году началась англо-американская война, которую вела Великобритания с целью подрыва экономики и торговли США, а также противодействуя попыткам Америки захватить территорию Канады.

1848 год

► Год, насыщенный революционными событиями. Революция во Франции, в ходе которой были низвергнута монархия, провозглашена Вторая республика и открылось Учредительное собрание. При этом президентом страны избрали… племянника Наполеона I – Луи-Наполеона.

► Революция в Австрии, которую подавили императорские реакционные войска. Выборный рейхстаг был разогнан и введены ограниченная конституция, двухпалатный парламент и имущественный ценз для избирателей.

► Революция в Венгрии. Подав­лена австрийскими войсками при помощи российской армии, призванной императором Францем Иосифом I.

► Революция в Германии, которую подавило монархическое дворянство. Та же судьба ожидала и революцию в Италии, задушенную силами внутренней контр­революции.

► Открытие в Лондоне третьего чартистского Национального конвента. Рабочая демонстрация в столице Англии с передачей чартистской петиции в парламент. Чартистское движение получило новый импульс в связи с революциями в Европе.

► Закончилась двухлетняя американо-мексиканская война, в ходе которой Мексика потеряла полстраны, а США, за счет захваченных земель, увеличили свою территорию на треть.

1860 год

► Высадка в Сицилии отряда «краснорубашечников» во главе с Джузеппе Гарибальди. Его поход привел к освобождению юга Италии от власти Бурбонов и стал решающим этапом в борьбе за освобождение всей страны.

1896 год

► В апреле состоялись первые Олимпийские игры современнос­ти в Афинах (Греция), в которых участвовали 285 спортсменов из 13 стран. В мире надеялись, что по древней традиции человечество хотя бы на период состязаний будет останавливать войны и стараться соревноваться в силе и способностях своих спортсменов, а не армий.

1908 год

► Экспедиция Ф. Кука достигла Северного полюса.

► В Сибири упал гигантский метео­рит, названный Тунгусским.

► В Турции победила Младотурецкая революция, в ходе которой был свергнут режим султана Абдул-Хамида II и установлена конституционная монархия.

► IV Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания).

► Землетрясение на острове Сицилия, разрушившее город Мессина (Италия). Погибло 100–160 тыс. человек.

1920 год

► Состоялось официальное открытие Панамского канала (хотя первое судно прошло через него еще в августе 1914 года).

► Принятие английским парламентом Акта о чрезвычайных полномочиях, направленного против забас­товочного движения.

► В Париже подписан Шпицбергенский договор, определивший международно-правовой статус одноименного архипелага.

► Провозглашение Хорти регентом Венгрии и установление в стране фактически фашистской диктатуры. Подписание Трианонского мирного договора, лишившего эту страну 2/;3 ее территории.

► Оккупация Стамбула войсками держав Антанты.

► VII Олимпийские игры в Антверпене (Бельгия).

1932 год

► В Женеве была открыта Международная конференция по разоружению.

► III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США) и X Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).

► Японские милитаристы образовали на захваченной ими территории Северо-Восточного Китая марионеточное государство Маньчжоу-Го.

1944 год

► Это был год громких побед союзников – СССР, США и Великобритании над немецко-фашистскими войсками и их сателлитами во Второй мировой войне.

► Советские войска освободили всю Белоруссию, Украину, Эстонию, города Вильнюс, Ригу, Таллинн, Львов, Кишинев, форсировали Западный Буг. Вместе с 1-й армией Войска Польского Красная армия начала освобождение Польши, с войсками чехословацкого корпуса вступила в Чехословакию, а с югославской Народно-освободительной армией приступила к осуществлению Белградской операции. Также наши войска вышли в Восточную Пруссию и к границам Норвегии.

► Вышли из войны Финляндия, Болгария, Румыния, в ответ немецкая авиация разбомбила румынскую столицу – Бухарест. Народно-освободительная армия страны освободила Албанию.

► В Москве был проведен «парад» немецких военнопленных в составе 56 тыс. солдат, офицеров с 19 генералами во главе.

► Союзники высадились в Европе, освободили Париж, в котором произошло народное восстание, Рим, Брюссель. Проведена крупнейшая Арнемская воздушно-десантная операция.

1956 год

► Вооруженное восстание в Венг­рии против коммунистического режима было подавлено советскими войсками, Венгрия сохранена в сос­таве стран Варшавского договора.

► После того как английские вой­ска покинули зону Суэцкого канала, его национализировал Египет. Через три месяца началась англо-франко-израильская агрессия против Египта с целью овладения каналом. Благодаря поддержке СССР канал египтянам удалось удержать за собой. В Лондоне прошла конференция 22 стран по вопросу о Суэцком канале, решившая его судьбу.

► XVI Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия).

► На Кубе высадилась группа революционеров Ф. Кастро и начала партизанскую борьбу против режима диктатора Батисты.

1968 год

► Войска Варшавского договора подавили «Пражскую весну».

► Студенческие волнения в Париже.

► СССР, США, Великобритания и другие страны подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, а Китай провел первые испытания водородной бомбы.

► X зимние Олимпийские игры в Гренобле (Франция) и XIX Олимпийские игры в Мехико (Мексика).

► Военные перевороты в Перу и в Панаме. В результате к власти пришли антиимпериалистические правительства А. Альварадо и генерала О. Торрихоса.

1980 год

► В Вашингтоне объявлено о решении президента Картера отложить на неопределенное время рассмот­рение в сенате конгресса США советско-американского договора об ограничении стратегических воору­жений ОСВ-2, подписанного 18 июня 1979 года. Это была реакция Америки на ввод советских войск в Афганистан.

► Начало очередной сессии Комитета по разоружению в Женеве, в которой впервые приняли участие все ядерные державы. Подписание Международной конвенции о защите ядерного потенциала.

► Начало ирано-иракской войны. В определенной мере это отвлекло Иран от активной поддержки афганской оппозиции.

► Итальянские неофашисты совершили взрыв на железнодорожном вокзале в г. Болонье.

► Папа Римский Иоанн Павел II реабилитировал Галилео Галилея.

► XXII Олимпийские игры в Моск­ве. Это была первая Олимпиада, проведенная в социалистической стране. США и ряд других стран отказались от участия в ней из-за ввода советских войск в Афганистан. XIII зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).

► В Казахстане завершено строи­тельство угольного разреза «Богатырь» – одного из важнейших объектов Экибастузского топливно-энергетического комплекса.

1992 год

► Совет управляющих Международного валютного фонда проголосовал за принятие в его состав 14 постсоветских государств (за исключением Азербайджана).

► Окончание гражданской войны в Сальвадоре.

► В России введение свободных цен и начало «ваучерной приватизации».

2004 год

► Запомнился непростой международной обстановкой и многочисленными жертвами как в результате терактов, так и природных явлений.

Серия терактов на железной дороге в Мадриде (Испания) унесла жизни 191 человека. Еще 314 человек (в том числе 186 детей) погибли при захвате террористами школы в Беслане (Северная Осетия).

► Произошло крупнейшее землетрясение в Индийском океане, вызвавшее цунами, жертвами которого стали около 230 тыс. человек.

► Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в сос­тав Европейского союза.

► Состоялась передача власти в Ираке от временной администрации международных оккупационных сил временному иракскому правительству.

► Прошли XVIII летние Олимпийские игры в Афинах (Греция).