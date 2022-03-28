Экономика
Кратковременные негативные факторы скоро перестанут влиять на тенге, считает эксперт

Стабильность валютного рынка – основа устойчивости казахстанской экономики в условиях геополитической турбулентности, считают эксперты. А весь мир действительно прилично «трясет». Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан тоже столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями.

Что происходит на отечественном валютном рынке и как себя вести обычным гражданам, мы поинтересовались у участников
сегодняшнего «Эксперт-совета».

– Глава государства в Послании отметил, с одной стороны, беспрецедентный характер проблем глобальной экономики, возникших в связи с геополитической турбулентностью, а с другой – подчеркнул, что причин для паники нет, так как у Казахстана есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса, – считает главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК
Вячеслав Додонов.

Первоочередной задачей в настоящее время Президент назвал обеспечение устойчивости нацио­нальной валюты, которая подверглась сильнейшему давлению вследствие таких факторов, как панические настроения участников рынка, вывод капитала, а также резко возросшие трансграничные денежные потоки, которые в значительной мере формировали резко возросший спрос на валюту.

Стабильность национальной валюты в кризисные периоды всегда оказывается под угрозой, и текущий кризис не исключение. Однако надо отметить, что в настоящее время ситуация на валютном рынке является уникальной, в ходе предыдущих кризисов он никогда не подвергался воздействию столь непредсказуемых и разнонаправленных факторов.

Помимо панических и спекулятивных действий, в последние дни на внутренний валютный рынок влиял фактор резко возросшего трансграничного спроса, чем в значительной мере было обусловлено снижение курса тенге при крайне благоприятных традиционных факторах внешнеэкономического характера.

Как известно, в первые месяцы 2022 года наблюдалось значительное повышение цен на большинстве сегментов мирового товарного рынка, включая цены на нефть, промышленные и драгоценные металлы, продовольствие, то есть те товары, которые экспортирует Казахстан.

Эта ситуация оказывает положительное влияние и на внешнеэкономическую деятельность, и на состояние платежного баланса, которым определяется ситуация на валютном рынке. В январе объем экспорта из Казахстана вырос почти в два раза относительно того же месяца прошлого года, превысив 6 миллиардов долларов, при том что цены на мировых товарных рынках в январе были ниже февральских и мартовских, то есть показатели данных месяцев будут еще выше.

Положительно все это сказывается и на доходах компаний сырьевого сектора и на их налоговых отчислениях. Так, по словам председателя Национального банка, поступления в Нацфонд с начала текущего года превысили объем аналогичного прошлогоднего периода в 4,5 раза.

Таким образом, внешнеэкономическая конъюнктура благоприятна для курса тенге, и текущая ситуация с его снижением не обусловлена базовыми экономическими факторами. Факторы паники и трансграничного спроса являются кратковременными и уже нейтрализуются.

Как отметил в своем Послании Глава государства, им подписан указ, которым введены ограничения на вывоз валюты за рубеж, что снизит спрос на наличные доллары и евро, подогревавший ажиотаж последних дней. Ряд мер реализуется Национальным банком.

Но ключевыми методами нормализации ситуации на казахстанском валютном рынке должны стать озвученные Президентом системные действия в части балансирования спроса и предложения. К ним относятся увеличение продажи экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, аналогичные действия со стороны частных компаний-экспортеров (которые, возможно, в текущей ситуации ограничивают продажу валюты на внутреннем рынке), а также снижение спроса на валюту со стороны крупных ее покупателей, которые смогут совершать крупные сделки только в рамках исполнения своих договорных обязательств.

Реализация данных мер в совокупности с наличием значительных золотовалютных резервов (их общий размер составляет около 88 миллиардов долларов) и с учетом благоприятной ситуации на мировых товарных рынках, которая обеспечивает повышенные объемы экспортной выручки, позволит в короткие сроки обеспечить стабилизацию курса тенге и, вероятно, его укрепление. Это послужит основой для осуществления всего комплекса антикризисных мероприятий.

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