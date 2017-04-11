​Край родной, навек любимый…

На заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, где было принято такое решение, отмечалось также, что центр входит в тройку лучших в СНГ. Его коллектив внес весомый вклад в создание казахстанской модели туристической и краеведческой работы. На протяжении многих лет центр возглавляет почетный работник образования РК Виктор Фомин – человек, известный далеко за пределами Приуралья.

Родом из детства

Почему, повзрослев, люди чаще всего быстро забывают, какими они были в детстве? Ведь дети безошибочно отличают тех, кто умеет на всю жизнь сохранить в себе умение удивляться и радоваться окружающему миру как в первый раз. Такая память – лучший проводник взаимопонимания между «большими» и «маленькими». Виктор Павлович это хорошо знает. Он родился в глубинке. Самой большой достопримечательностью небольшого села Сулак Тамбовской области был старенький трактор – единственное механизированное подспорье на всех видах полевых работ. Отец – на все руки мастер, работал плотником. Но не только. По нраву и по силам пришлась ему и профессия краснодеревщика. К тому же разводил пчел и слыл на всю округу знатным садоводом. В казахстанское село Успеновка погостить к сестре он поехал в середине 1960-х. Тогда в Приуралье в самом разгаре было строительство целинных совхозов. Домой, на Тамбовщину, отец вернулся на ГАЗ-51, чтобы перевезти свою большую семью и скромные пожитки. Виктору, среднему из шестерых детей, только-только исполнилось 8 лет. Соседи по селу делились с новоселами самым необходимым, а порой и последним, как и свойственно казахстанцам. Очень важно с малых лет усвоить такие вот уроки доброты и отзывчивости.

И все-таки детство было в прямом смысле слова босоногим. Во втором классе он накрепко, до обожания, влюбился в свою учительницу. И это потом во многом определило выбор профессии. Переезд из землянки, которые в Приуралье называли мазанками, в новый просторный дом был настоящим праздником. Строили его всей семьей. И это тоже были важные уроки. На сей раз – ответственности, обязательности, добросовестности и трудолюбия.

Судьба так распорядилась, что отец погиб совсем молодым. Чтобы прокормить семью, мать от темна до темна пропадала на работе. Старшие присматривали за младшими детьми, средние ухаживали за скотом. Дела и заботы, как и хлебный каравай, делились поровну. Науку взаимопомощи тоже нужно постигать сызмальства. Едва подрос, работал на овощных плантациях. Самым усердным подросткам доверяли почетную должность помощника комбайнера. Свою первую жатву Виктор Фомин запомнил навсегда. Намолоты оказались рекордными. Незабываемое ощущение: когда руки и спина наливаются тяжелой усталостью, а душу переполняет гордость за хорошо выполненную работу. Комбайнер, с которым работал Виктор, получил тогда орден «Знак Почета». А он, желторотый юнец, – хороший заработок, зерно, сено, солому.

Еще одна радость – наблюдать, как меняются от раннего утра до вечерней зорьки оттенки хлебного поля, слушать шепот колосьев, «музыку» полей, чувствовать, как проливается сквозь пальцы тяжелое, спелое зерно. Именно тогда зыбкая мечта приобрела реальные очертания – буду агрономом. После окончания школы он сумеет вполне удачно соединить две мечты в одну, поступив на естественно-географический факультет Уральского педагогического института. Виктор к тому времени уже отчетливо понимал, что уроки жизни, полученные в детстве и отрочестве, не менее важны, чем книжные знания. От вторых зависит то, кем будет человек, а от первых – каким он будет.

Путь к себе

В институте немало удивились, когда выяснилось, что активист и вполне успешный студент Фомин – не комсомолец. Причина столь неординарного факта была по тем временам «нехорошая». Говорил то, что думал. И это еще не однаж­ды аукнется ему непростыми жизненными коллизиями. Чего было больше в советской системе высшего образования – плюсов или минусов, об этом, наверное, еще долго будут спорить. Научить можно любому делу. Чтобы стать настоящим педагогом, нужен талант. Права была героиня нестареющего фильма «С легким паром!», когда говорила, что ошибки педагогов менее заметны, но их последствия могут быть весьма пагубными.

Виктор Павлович считает, что его ученичество продолжалось и после института. Система распределения снова вернула в село. Молодой учитель химии и биологии в поселке с красивым названием Большой Чаган уже на практике постигал «премудрости» своей непростой профессии. Директора школы Александра Васильевича Башкатова он считает своим наставником. В школе был образцовый порядок. И это тоже очень непросто – научить детей следовать раз и навсегда заведенным правилам поведения.

В ту пору сложно было добывать для сельской школы оборудование и реактивы, но зато вскоре с прежде такой «скучной» химией по популярности могли соперничать разве что уроки физкультуры. Старания нового учителя не остались незамеченными. Последовали назначения – завучем, а потом и директором школы. Но время было такое, что самым активным делалось предложение, от которого было не принято отказываться. Так что ему довелось пройти еще одну школу – комсомольской и партийной работы. Но опять произошло то, что должно было случиться. Снова сказал то, что думал. И уже навсегда решил для себя, что карьера комсомольского лидера или партийного функцио­нера – не для него. Правда, без должности тех, кто уже попал в орбиту комсомольско-партийной номенклатуры, не оставляли. Хотя назначению, которое он тогда получил, вряд ли кто-либо мог позавидовать. А он сам тем более не предполагал, что это и есть его призвание.

Воспитывать туризмом

Станция юных туристов в Уральске в середине 1980-х располагалась в двухэтажном кирпичном домике, которому от роду было больше века. Отопление печное, вода и удобства – во дворе. Стены и потолок в любой момент готовы были осыпаться штукатуркой прямо на головы детям. Но Фомин уже привык к тому, что всякий раз приходится начинать со строительства. Впрочем, это понятие широкое. Можно строить дом, семью, характер… Воспитание человека в этом списке созидательной работы – наверняка самый сложный процесс.

Виктор Фомин считает себя человеком везучим. Счастливым случаем для него стало знакомство на проходившем в Гомеле всесоюзном совещании с президентом Международной академии детского туризма и краеведения Александром Остапцом, который и теоретически обосновал, и на практике доказал, что чем лучше человек знает свой край, тем больше он прикипает душой к родным местам. Это знакомство переросло в настоящую дружбу. Виктор Павлович может с полным правом считать себя учеником и последователем этого большого ученого и настоящего подвижника. Под его руководством и по его же настоянию Фомин пишет и защищает в Российской академии педагогических наук кандидатскую диссертацию, в которой разрабатывает собственную систему формирования экологической культуры, взяв за основу туризм и краеведение. Впрочем, заниматься наукой приходилось урывками. Более чем скромная станция выросла в областной Центр детско-юношеского туризма и экологии. Один за другим открывались районные филиалы центра. Конечно, никто не ведет точной статистики. Но абсолютно бесспорно, что сейчас в Приуралье­ тысячи юных приверженцев туризма. Ребята ходят в походы, живут в палаточных лагерях, собирают материалы о родных аулах и создают пришкольные музеи. Традиционными стали туристические слеты, фестивали, соревнования. На проходивших в Уральске республиканских и международных научно-прак­тических конференциях самый западный город страны не однаж­ды назывался туристической столицей Казахстана.

Наш евразийский салем

Настоящей турбазой центра стал лагерь «Евразия». Фомину снова пришлось на время стать строителем. И заброшенный пио­нерский лагерь преобразился. Его корпуса засверкали чистотой и яркими красками, а на аллеях зазвенели ребячьи голоса. Но перерыв в строительной биографии оказался недолгим. Приуралье выбрали местом проведения республиканской олимпиады школьников. Лучшее место, чем «Евразия», вряд ли можно было подобрать. Город рядом, свежий воздух, тишина, речка… Словом, живописный уголок. Для приема юных гостей со всей страны «Евразию» практически перестроили заново. И хотя сроку на это было отпущено всего ничего, лагерь газифицировали, оборудовали лыжную базу, тир, обсерваторию, скалодром, спортивные залы и площадки, компьютерные и лингафонные классы. Спартакиада закончилась, а в круглогодичном чудо-лагере разместился центр дополнительного образования «Дарын».

Для строительного и организаторского таланта Виктора Фомина нашлось новое применение. «Евразия» переехала в бывший лагерь «Дружба». И снова ему пришлось строить и перестраивать. Сейчас желающих отдыхать в «Евразии» гораздо больше, чем она может принять. Родители знают, что, проведя здесь смену-две, дети получат такой «заряд» солнечной энергии и здоровья, которого хватает на всю долгую зиму.

– Секрет простой, – объясняет Виктор Павлович. – Ребята почти все время проводят на воздухе. Игры, соревнования – все как везде. Только интересным отдых делают сами ребята. А то, что воспитатели им подсказывают, как это лучше организовать, не считается.

Сочетание приятного с полезным продумано доскональным образом. К примеру, тропа здоровья, по которой ходят исключительно босиком, усыпана гравием, щебнем, песком, бревнышками разных диаметров. Быстро поставить палатку, разжечь костер в любую погоду, сварить на нем походную кашу и вскипятить чай – все эти навыки в жизни обязательно пригодятся. Лагерная смена пролетает как один миг. Дети посадили на территории лагеря более тысячи видов деревьев и кустарников. Это уже почти ботанический сад и живой гербарий. Немаловажно и то, что походная жизнь учит коллективизму. Правило первой ложки гласит, что приступить к еде можно только после того, как к столу собрались все до одного.

В состав центра входят также комплекс «Бивуак» и лагерь «Самал». В «Самале» помимо обычных практикуются смены «Жiгер» для трудных подростков. Реализовать проект помогают ветераны войны в Афганистане. «Бивуак» находится в городе. У него другое предназначение. Здесь расположен первый в стране музей детского туризма, работают кружки, проводятся тематические уроки.

– В школе в любом классе есть свой актив. Значит, и пассив тоже есть. У нас все абсолютно знают свои обязанности, – продолжает Виктор Павлович. – Подвижные, так называемые моторные дети становятся спокойнее, меланхолики – более активными. В походах мы изучаем родной край. А с любви к малой родине начинается гордость страной, то, что мы называем патриотизмом.

Центр прочно удерживает первенство в республиканских соревнованиях по пешему, велосипедному, водному и даже горному туризму, побеждает на фестивалях, смотрах бардовской песни. Роль туристской работы в патриотическом воспитании и реализации идеи «Мәңгiлiк Ел» обсуждалась на недавно состоявшемся в Приуралье едином педагогическом совете. Сейчас идет подготовка к международной конференции.

– Конечно, без проблем не обходится, – говорит Виктор Фомин. – Но в нашей области их решение входит в число приоритетов областной власти и управления образования.

И еще в центре туризма и экологии детей и подростков учат дружить. Вместо обычного «здравствуй» они говорят – «наш евразийский салем!»