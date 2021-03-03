Край родной, навек любимый

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Максут Иржанов

Тулеубек Мукашев больше известен как государственный деятель – был депутатом Сената Парламента с 2014 по 2020 год. Заслуженный деятель Казахстана, обладатель орденов «Парасат» и «Барыс» III степени, других наград.


Чтобы понять, как Тулеубек Мукашев состоялся в качестве художника, необходимо познакомиться с его биографией.

В 1975 году он окончил хорошо известный в республике художественно-графический факультет Казахского государственного педагогического института им. Абая, который является творческим центром для профессиональных художников и преподавателей специальности «изобразительное искусство и черчение».


В 1987–1994 годы Тулеубек Тулеуович руководил Алматинским городским производственным художественно-оформительским комбинатом, в 1994–2002-м был президентом ГАО «Алматыгороформление». В настоящее время он является президентом Ассоциации выпускников Казахского национального педагогического университета им. Абая и почетным профессором этого вуза.


У художника Тулеубека Мукашева много прекрасных картин, но с ними знакомы немногие. И выставка «Балалық шаққа саяхат» призвана рассказать о его творчестве.


Основной темой живопис­ных и графических полотен художника является природа, а именно природа родного края – Жетысу. Автор придерживается реалистического направления в живописи, в его работах тонко «звучат» звуки и краски природы.


На вернисаже директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, государственный деятель Бырганым Айтимова, депутат Сената Парламента Бакытжан Жумагулов и другие подчеркнули, что жизненный и творческий путь Тулеубека Мукашева – пример служения своему народу, а его произведения отражают преданность автора родной земле, красоту которой он точно отражает.


В экспозиции представлены около 50 живописных и графических произведений. Примечательно, что почти на каждой картине на первом плане – дороги или небольшие речушки, которые скрываются куда-то вдаль, за рядами деревьев и кустарников, за степными маками и ковылями, в гористой местности. А картина «Дорога в детство», которая дала название выставке, как бы подсказывает, куда ведут эти дороги…


– Несмотря на холод и снег за окном, от картин Тулеубека Мукашева веет весной, а прекрасное название выставки «Дорога в детство» трогательно отзывается в наших сердцах – сказал Бакытжан Жумагулов. – Сегодня у всех, кто знает художника, большой праздник. И пусть обязательно будут новые работы и новые выставки.

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