Фото: akorda.kz
Президент

Крайне важный проект – президент об удвоении мощности опреснительного завода "Каспий"

Глава государства в ходе своей рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой опреснительного завода «Каспий», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президенту рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия. В настоящее время ведутся работы по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.

Как сообщило руководство области, сегодня дефицит воды наиболее остро ощущается в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. С учетом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря возникла необходимость увеличения производительности завода «Каспий» до 40 тысяч кубометров воды.

Касым-Жомарт Токаев, высоко оценив роль предприятия в обеспечении региона чистой питьевой водой, выразил уверенность, что работа по модернизации будет проведена качественно.

«Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны, как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур, тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьезную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме», – сказал глава государства.

Затем президент в беседе с сотрудниками предприятия отметил, что своей деятельностью они вносят вклад в обеспечение благополучия народа. 

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