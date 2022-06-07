Кража обуви в одном из магазинов Нур-Султана попала на видео

Полицейскими районного управления полиции раскрыта кража мужской обуви, совершенная в одном из магазинов столицы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 23-летняя подозреваемая, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе расследования установлено, что девушка в вечернее время около пришла в магазин "Башмачок" по проспекту Женис. Взяв с витрины мужские кроссовки, она присела на пуфик. Затем, выждав момент, когда продавцов не окажется на месте, девушка сложила обувь в рюкзак и незаметно покинула магазин. Как позже выяснялось, воровка хотела их перепродать и получить выгоду. Момент кражи попал в объектив видеокамер, которыми оборудован торговый павильон", – говорится в сообщении Департамента полиции Нур-Султана.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "кража". Ранее привлекавшаяся за кражу подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Проверяется ее причастность к другим преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан быть бдительными, не оставлять без присмотра рабочее место.