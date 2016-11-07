​Кражи со взломом

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Любовь ДОБРОТА

Добычей злоумышленников стали не только деньги, но и компьютеры, платежные и игровые терминалы, кассовые аппараты и даже мебель. Во всех букмекерских конторах воры взламывали двери, воспользовавшись тем, что не было охраны, камеры видеонаблюдения, да и других средств безопасности.

Трое подозреваемых в возрасте от 21 до 23 лет первый раз совершили кражу из букмекерской конторы на окраине города в последних числах сентября. Их добычей стали телевизоры, кассовый аппарат, компьютер и деньги. Нанесенный ущерб составил свыше 700 тыс. тенге. В следующий раз молодые люди обокрали букмекерскую контору, расположенную в микрорайо­не «Жайлау», вынеся игровые терминалы и более 1,5 млн тенге.

Успех окрылил воришек, спустя три дня они проникли в офис букмекерской конторы в микрорайоне «Жана-шахар». Их добычей стала техника и деньги – свыше 2 млн тенге. Через несколько дней они отправились в букмекерскую контору, расположенную чуть ли не в самом центре города по ул. Момыш­улы. На этот раз им удалось завладеть имуществом и 4 млн тенге.

Со слов задержанных полицейские установили, что молодые люди хотели открыть свою собственную букмекерскую контору и таким способом «зарабатывали» стартовый капитал и оборудование. Часть краденого имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам. Проводится досудебное расследование. 

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