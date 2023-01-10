На 20 млн тенге обокрали дом жительницы Петропавловска

Происшествия
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Кражу из дома на 20 млн тенге раскрыли полицейские в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Северо-Казахстанской области.  

Фото: пресс-служба ДП СКО

Неизвестный преступник, сломав оконную раму, похитил из частного дома предпринимательницы деньги, ювелирные изделия, парфюм и другие ценности более чем на 20 млн тенге.

Полиция зарегистрировала факт по части 4 уголовной статьи «Кража».

На записях с видеокамер в окрестностях места преступления внимание оперативников привлек подозрительный мужчина. Опознать его помогли коллеги из Кокшетау, которым был хорошо известен 41-летний горожанин, неоднократно судимый за имущественные преступления.

Через 2 дня мужчину задержали в одной из гостиниц Астаны. Материальные ценности и большую часть денег возвратили владельцам.

«После данного происшествия семья потерпевших решила установить камеры видеонаблюдения и сигнализацию, – рассказывает заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Руслан Назаров. – То и другое являются надежным средством профилактики краж, облегчают раскрытие преступлений. Убедительно просим людей принимать меры к защите своего имущества от преступных покушений: используйте надежные замки, устанавливайте решетки на окнах первых этажей. Техническая укрепленность жилья нередко заставляет преступников отказаться от противозаконных действий.

Всего за прошлый год в области зарегистрировано 327 квартирных краж, из них на сегодня раскрыты 263. В это число входят 93 тяжких преступления, связанных с незаконным проникновением, из них раскрыты 77 случаев».

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