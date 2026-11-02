Кражу запчастей от комбайна John Deere раскрыли в Акмолинской области

Фото: Polisia.kz

В Сандыктауском районе полицейские раскрыли кражу комплектующих от комбайна John Deere 9500 стоимостью 7 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Подозреваемый планировал продать похищенное, однако реализовать задуманное не успел — все запчасти обнаружены и изъяты. Заявление о краже поступило в полицию 27 октября от директора одного из местных ТОО. По словам предпринимателя, в ночь на 1 октября неизвестные проникли на территорию полеводческой бригады и похитили комплектующие от сельскохозяйственной техники. Ущерб составил 7 миллионов тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался житель поселка Шантобе. По его показаниям, похищенные детали он намеревался продать. В ходе обыска полицейские обнаружили все похищенные запчасти. В настоящее время проводится досудебное расследование.

