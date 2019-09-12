​Креатив с холодком

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Галина Устинова

На днях областная комиссия, оценивающая проекты для финансирования по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», была приятно удивлена креативом. Семейчанин Айдын Серикказин предложил идею выпуска мягкого мороженого из оригинального продукта – кумыса. Причем, судя по бизнес-плану, грант в 200 месячных расчетных показателей, или 550 тыс. тенге, ему был нужен только для профессионального холодильного аппарата – фризера. В остальном проект практически готов.

– В Абайском районе в селе Карауыл у родителей Айдына есть 6 дойных кобылиц, – рассказали в центре занятости Семея. – Сам парень из числа тех, кого увлекает все новое. В Интернете он нашел ролики, как в соседнем Кыргызстане на основе кумыса раскрутили целую линейку брендовых продуктов, в том числе мороженого. Посмотрел, загорелся. Собрал информацию и стал придумывать свой рецепт.

В принципе, лакомство из кобылье­го молока – продукт не уникальный. Им занимаются во многих уголках бывшего постсоветского пространства, в нашей стране освоили в Шымкенте и Павлодаре. Однако производители, успевшие наработать опыт, не спешат делиться фирменными секретами.

Кроме того, в понимании большинства людей кумыс – это кисломолочный пенистый напиток и не более того. Ни в йогурты, ни тем более в сладости его не перерабатывали, таких блюд нет в казахской национальной кухне. Другими словами, разрабатывать рецепты и осваивать технологию семейчанину пришлось самому, методом проб и ошибок. Зато комиссия дружно отметила желание молодого человека разрушить стереотипы и предложить землякам новый вкус.

– Айдын экспериментировал прямо у себя на кухне, – рассказали в центре. – Пробовал добавлять дыню, клубнику, малину, банан, смородину, орехи. На это ушло несколько месяцев. Но зато сейчас он получил возможность отправить документы на товарную экспертизу и дальше станет обладателем сертификата качест­ва продукции. Оформит патент на авторское право.

В нынешнем году семейчанин прошел курсы «Бастау Бизнес», давшие знания, как составить пошаговый экономический план. По его расчетам, небольшое хозяйство его отца Серикказы Нурсеита может ежедневно давать 35–40 литров кумыса. На первом этапе такого количества достаточно. Доставлять продукцию в торговые точки города он планирует сам в сумке-холодильнике, это не требует затрат. Пластиковые ложечки по 5 тенге и бумажную упаковку по 10 тенге готовы поставлять партнеры из Алматы. Итоговая цена стаканчика кумысного мороженого в 250 мл согласно калькуляции составляет 300 тенге.

– Основная статья расходов – это витрина-холодильник и аппарат фризер, – пояснили специалисты центра. – Их общая стоимость как раз и тянет на размер гранта в 200 месячных расчетных показателей. Но это только первый шаг. Конечно, Айдын намерен раскрутиться и открыть в Семее сеть фирменных киосков.

По мнению экспертов, у данного бизнеса при грамотном продвижении хорошие перспективы. Во-первых, кумыс – бренд, его упоминание на этикетке «автоматом» делает продукт интересным для туристов, всевозможных корпоративов, торжеств и т. д. Опыт предпринимателей из Шымкента или Нур-Султана говорит, что через соцсети каждый день поступают заказы как на 5–7 порций, так и на партии в несколько кило.

В целом только в августе по программе «Еңбек» в регионе было одобрено 297 проектов на грантовое финансирование. Это 87% от всех поданных заявок. Самыми активными оказались сельские Катон-Карагайский и Зайсанский районы, зато самыми креативными – Усть-Каменогорск и Семей.

– В городе молодые люди запрашивают средства для оборудования, чтобы что-то производить, – пояснили в областной Палате предпринимателей. – А в сельской местности проекты касаются в основном открытия парикмахерских, маникюрных кабинетов, швейных мастерских. Многие рассчитывают купить на 200 МРП двух коров, чтобы пополнить стадо, которое держат родители. И расширить семейное крестьянское хозяйство. 

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