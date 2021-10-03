Креатив в большом городе

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Любовь Черника

Конкурс приурочили к Всемирному дню туризма. Его организовало управление туризма и внешних связей Шымкента. Участникам предложили разработать идеи и проекты, реализация которых позволит превратить мегаполис в креативный город, привлекательный для туристов.

Всего на конкурс поступило более 70 заявок по 6 оговоренным направлениям: медиа,
IT-проект, креативная архитектура, креа­тивные услуги в сфере туризма, ремесленный бренд города и гастрономия. Большая часть из них касалась IT-проектов и креативной архитектуры. В каж­дом проекте оказалось что-то оригинальное.

– Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что индустрия туризма должна стать драйвером экономического роста, – отметил аким Шымкента Мурат Айтенов, открывая форум-выставку, презентующую проекты. – Бюджет многих городов мира складывается из доходов от туризма. Эта возможность должна оказаться ориентиром развития Шымкента. На сегодняшнем форуме-выс­тавке по формированию креа­тивного туристского города рассматриваются возможности развития индустрии туризма в южном мегаполисе. Для этого здесь есть масса возможностей. Взять хотя бы тот факт, что на территории Шымкента в древнем жилом массиве «Сайрам» находится родина основателя суфийского учения Ходжи Ахмета Яссауи, а также мавзолеи его родителей «Ибрагим-ата», «Карашаш-ана». Поэтому тур по историко-сакральным местам южного региона обязательно начинается с Шымкента.

В каждой номинации конкурса были определены победители, всем участникам вручены ценные подарки и сертификаты.

Болатбек Бейсбеков, представивший проект «Новый центр ремесел и изделий города Шымкента», признан победителем в номинации «Лучший ремесленный бренд города». Virtual tour Shymkent Ерназара Байдильбаева стал призером конкурса в номинации «IT-проект». Насиба Махмудова предложила лучшую идею в направлении креативной архитектуры – Shymkent-city Complex.

В номинации «Лучшая гастрономия» победа досталась Ниязбеку Даулету, предложившему идею «Фуд-корт темір жолы». В «Креативных услугах в сфере туризма», по мнению жюри, равных не было Жасулану Сембаю. Лаура Сарман была номинирована на лучший проект в номинации «Медиа».

В ходе форума-выставки подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между городским управлением туризма и внешних связей, управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана, управлением предпринимательства и туризма Кызылординской области, ЮКГУ им. М. Ауэзова, а также между туристским информационным центром Visit Shymkent, центром «Тараз туризм» и тур­агентством OCA Travel.

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