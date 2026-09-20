Креативная композиция

Идея подобной инсталляции родилась в прошлом году, когда машиностроительному предприятию «Казцинкмаш» исполнилось 110 лет. В коллективе вспомнили о креативной основе профессии инженера-конструктора и объявили конкурс на лучший эскиз малой архитектурной формы для украшения парков и скверов.

В оргкомитет стали поступать предложения – в общей сложности набралось несколько десятков эскизов. Жюри выбрало две работы, объединив их в единую композицию. Сегодня она стала украшением зеленой зоны возле предприятия.

Авторы арт-объекта – начальник модельного отделения Александр Метлицкий и модельщик Владимир Нетрусов. Сотрудники включили в инсталляцию главные символы машиностроения: металл, детали механизмов, инструменты. Для обрамления выбрали образ гор Рудного Алтая. Дополнила композицию скамья в форме штангенциркуля, предложенная менеджером по качеству и аудиту Кенжегуль Дутовой и инженером-конструктором Евгением Постоловым.

– Когда объявили конкурс, мы загорелись, – рассказала Кенжегуль. – Устроили мозговой штурм. Искали то, что являлось бы общим для всех цехов. Наш завод изготавливает запчасти и оборудование, поэтому специалисты всех подразделений пользуются штангенциркулем. Эта специальная линейка всегда под рукой, когда нужно уточнить размеры деталей или глубину отверстий. Когда посмотрели на устройство, само собой возникло предложение сделать такую декоративную уличную скамью. В итоге получилось красиво, практично, интересно.

Старейшее в регионе машиностроительное предприятие называют механическим серд­цем Риддерского горно-обогатительного комплекса. Его история началась с небольшой рудничной мастерской, где работали несколько токарных, сверлильных и строгальных станков с приводом от парового движка. В годы первых советских пятилеток риддерские механики, согласно знаменитому плану ГОЭЛРО, участвовали в строительстве Ульбинской гид­роэлектростанции, в войну вытачивали корпуса мин, изготавливали гильзы.

В 1956 году мастерские преобразовали в ремонтно-механическую базу полиметаллического комбината и начали выпускать буровые станки, пневмооборудование, всевозможные узлы и детали.

Сегодня машиностроительное предприятие Риддера объе­диняет литейный, кузнечно-котельный, механосборочные цеха, конструкторский и технологический участки, службу IT, собственный учебный центр… Трудовой коллектив – свыше тысячи человек. География парт­неров, для которых казцинкмашевцы выполняют заказы, – весь мир, включая США.

За более чем вековую историю на заводе освоили 45 тыс. наименований изделий – от болтиков до мощных дробилок. В течение года в цехах выпус­кают примерно 5 тыс. наименований изделий. С одной стороны, каждая новая деталь требует переналадки оборудования, с другой – обеспечивает заводу конкурентоспособность.