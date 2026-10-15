Креативная жилка Сарыарки

Проекты
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Карагандинская область представила в столице свой творческий и технологический потенциал

фото Игоря Бургандинова

Двухдневная ярмарка Creative Aimaq, развернувшаяся на площадке Qazaq Creative Hub, объединила около 80 художников, дизайнеров, ремесленников и разработчиков региона. Ее посетили вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов и заместитель акима Карагандинской области Алибек Алденей.

Республиканский проект Фонда развития креативных индустрий знакомит жителей столицы с потенциалом регионов и помогает авторам находить новую аудиторию и покупателей. Здесь изделия можно не только увидеть, но и приобрести непосредственно у мастеров.

Выставка-ярмарка показала, насколько разнообразна творческая жизнь шахтерского края. Рядом с текеметами, домбрами и дизайнерской одеждой были представлены разработки в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, робототехники и беспилотных технологий. Промышленную историю региона показали в миниатюре: на большом макете уместились шахтные сооружения, железная дорога, производственные здания и техника.

Десятиклассник специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий Караганды Иван Сон привез прототип промышленного робота-манипулятора, созданного по принципам бионики. Конструкция воспроизводит движения человеческой руки, большинство деталей изготовлено с помощью 3D-печати.

– Работу над проектом начал в восьмом классе. В прошлом году представил его на республиканском конкурсе и занял первое место, – рассказал Иван.

Вместе со школьной командой юный изобретатель выиграл грант Казахстанско-Британского технического университета. В будущем собирается стать инженером и развивать науку и технику в Казахстане.

Среди участников ярмарки – мастера, превратившие творчество в собственное дело. Руководитель объединения ремесленников «Шебер» Наталья Вшивцева рассказала о конкурсах, обучающих программах и индивидуальной поддержке авторов.

– Нам важно, чтобы жители Астаны увидели, сколько талант­ливых людей работает в Карагандинской области, – подчеркнула она.

Свои произведения на выставке представили художник Карипбек Куюков, мастер микроминиатюры Николай Савидов, известный как «Левша из Балхаша». Мастерская Георгия и Натальи Вшивцевых показала работы из кожи, минералов и акрила, а дизайнер Сабина Вольская – коллекции детской одежды с национальными мотивами.

Концертную программу открыла музыкально-историческая композиция, посвященная выдающимся уроженцам Сарыарки. На большом экране сменялись образы деятелей движения «Алаш» Алихана Букейхана, Жакыпа Акбаева, Алимхана Ермекова, внесших значительный вклад в становление казахской государственности. Музыкальные традиции региона представили фольклорный ансамбль «Арқа сазы» Карагандинского концерт­ного объединения им. К. Байжанова, этногруппа TARLAN’S, сочетающая национальные мелодии с современным звучанием, и лауреат международных конкурсов Рысты Рахымжан, а также народный ансамбль «Тоқырауын толқындары».

#Карагандинская область #ярмарка #проекты #Creative Aimaq

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