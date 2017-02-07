​Креативно и эффективно

Дискуссии на актуальную тему проходили в формате «круглого стола». Тема говорит сама за себя: «Модернизация. Время совместных усилий». Действительно, как отмечали участники заседания, модернизация требуется сегодня во всех сферах, и СМИ, конечно же, не исключение.

– От того, насколько полно и честно мы расскажем нашим зрителям и читателям о реформах, настолько более понятны они будут населению, – отметил, открывая серьезный разговор, президент Клуба главных редакторов, генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» Ерлан Бекхожин.

Как отмечалось, даже сам термин «разъяснение» вызывает вопросы. В контексте Послания и конституционных реформ требуется не разъяснение, а скорее обсуждение. Не пересказ инициатив Главы государства, а попытка осмыслить их, понять как реализовать те или иные задачи, поставленные Президентом. В рамках дискуссии звучали разные предложения, в том числе правовые оценки предстоящих реформ. О том, насколько тесно связаны задачи, поставленные в Послании, и институциональное развитие страны в контексте конституционных преобразований, говорил вице-президент клуба, главный редактор газеты «Человек и закон» Марат Башимов.

Участники встречи, а среди них профессионалы, проработавшие в медийной сфере много лет, руководители крупнейших СМИ Казахстана, поделились своим видением перспектив. Подчеркивалось, что от грамотной информационной работы зависит очень многое, и СМИ должны использовать новые подходы, брать не количеством публикаций и телесюжетов, а качеством.

По итогам встречи будут выработаны рекомендации, призванные сделать работу СМИ более креативной и эффективной.