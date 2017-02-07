​Креативно и эффективно

Свежий выпуск
466
Владимир Осипов

Дискуссии на актуальную тему проходили в формате «круглого стола». Тема говорит сама за себя: «Модернизация. Время совместных усилий». Действительно, как отмечали участники заседания, модернизация требуется сегодня во всех сферах, и СМИ, конечно же, не исключение.

– От того, насколько полно и честно мы расскажем нашим зрителям и читателям о реформах, настолько более понятны они будут населению, – отметил, открывая серьезный разговор, президент Клуба главных редакторов, генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» Ерлан Бекхожин.

Как отмечалось, даже сам термин «разъяснение» вызывает вопросы. В контексте Послания и конституционных реформ требуется не разъяснение, а скорее обсуждение. Не пересказ инициатив Главы государства, а попытка осмыслить их, понять как реализовать те или иные задачи, поставленные Президентом. В рамках дискуссии звучали разные предложения, в том числе правовые оценки предстоящих реформ. О том, насколько тесно связаны задачи, поставленные в Послании, и институциональное развитие страны в контексте конституционных преобразований, говорил вице-президент клуба, главный редактор газеты «Человек и закон» Марат Башимов.

Участники встречи, а среди них профессионалы, проработавшие в медийной сфере много лет, руководители крупнейших СМИ Казахстана, поделились своим видением перспектив. Подчеркивалось, что от грамотной информационной работы зависит очень многое, и СМИ должны использовать новые подходы, брать не количеством публикаций и телесюжетов, а качеством.

По итогам встречи будут выработаны рекомендации, призванные сделать работу СМИ более креативной и эффективной. 

Популярное

Все
Спасибо лесникам за ратный труд
Меньше посеешь, больше пожнешь?
Военнослужащие Нацгвардии оказали первую медицинскую помощь
Сразу одиннадцать объектов медицины строят в Панфиловском районе области Жетысу
Сфера медиации нуждается в глубоком реформировании
В Астане торжественно отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева
Подведены итоги сельскохозяйственного года
День Республики – символ гордости и независимости
Будем мониторить подготовку к зиме
Сенаторы посетили образовательные учреждения в Темиртау в рамках подготовки к Парламентским слушаниям
Прожить одну и спасти тысячи жизней
Запущен новый завод
Доброе сердце, холодный рассудок, умелые руки
Волонтеры – подспорье МЧС
Археологи РК и КНР проведут совместные раскопки на маршруте Шелкового пути
Казахстан принимает участие в международной выставке China Outbound Travel & Tourism
Дайте шанс виртуальной любви
В Кызылорде гостит «Тасқопа көсемі»
Далее по программе – симбиоз фермеров и продавцов
Шесть побед из семи возможных
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Казахстан занимает ведущие позиции в регионе по привлечению прямых инвестиций
Восстановить дом семье погибшего в Талгаре подростка поможет акимат области
Профилактические программы по оздоровлению населения реализуют в области Жетысу
3,8 млн детей охвачены профосмотром в Казахстане в январе-сентябре
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Поджог дома Шерзата Болата: изъяты улики, проводятся экспертизы
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление

Читайте также

Благородная профессия глазами детей
Новобранцы прибыли на службу
Путь к открытому диалогу с обществом
Продуктивный диалог с европейскими партнерами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]