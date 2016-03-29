​Креативное мышление, практический подход

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Беседу вела Ольга СЕМЕНОВА

– Калия Омаровна, ваш институт совместно с Министерством юстиции традиционно выступают организаторами конкурса. За те годы, что проводится «Шапағат», интерес изобретателей к нему растет?

– В текущем году «Шапағат» будет праздновать свое 13-летие. В свое время, когда наша страна объявила курс на инновационное развитие, было решено организовать такой конкурс с целью поощрения отечественных изобретателей и рационализаторов. Все эти годы мы наблюдаем положительную динамику его развития – число заявок на участие в конкурсе «Шапағат» постоянно растет. Например, в 2013 году их было подано 220, а в 2015-м – 281. Они охватывают практически все области – это и медицина, и биотехнологии, и машиностроение, и пищевая промышленность, и многие другие.

С нынешнего года несколько изменились правила конкурса. Теперь номинация «Изобретение года» разделена по отраслям: «Связь и коммуникация, механика», «Химия», «Нефтегазовая и горнодобывающая отрасль», «Сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции», «Медицина». Исключены номинация «Самый активный изобретатель», а также выдача инновационного патента в связи с изменениями в патентном законодательстве РК. Конкурс будет проводиться по четырем номинациям: «Изобретение года», «Женщина-изобретатель», «Самый молодой изобретатель» (16–29 лет), «Юное дарование» (до 16 лет) – на эту номинацию требования о патенте не распространяются.

Заявки отбираются по следующим критериям: социальная и экономическая значимость, конкурентоспособность, экологическая безопасность. В номинации «Изобретение года» осуществляется отбор заявок от юридических и физических лиц в равном соотношении по следующим сферам: химия, медицина, сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, связь и коммуникация, нефтегазовая и горнодобывающая отрасль.

– Участники конкурса «Шапағат» также могут рассчитывать на награды от таких авторитетных международных организаций, как ВОИС и ЕАПО? По каким критериям отбираются изобретения в данном случае?

– Награда ВОИС вручается национальными и международными организациями выдающимся изобретателям. Особое внимание уделяется авторам таких изобретений, которые вносят заметный вклад в экономическое и техническое развитие страны. Претендентами на эту награду могут стать только те авторы, которые имеют патент на свое изобретение.

Золотой медалью имени В. Блинникова могут быть удостоены изобретатели и организации государств – участников Евразийской патентной конвенции, соз­дающие и патентующие изобретения или являющиеся владельцами патентов, действующих на территории этих стран. Причем изобретения должны, в частности, отвечать таким условиям, как высокая экономическая, социальная и иная значимость для государств – участников конвенции, развития их регионального и международного сотрудничества в научно-технической, промышленной, торговой и других важнейших сферах. Кроме того, они должны наиболее активно патентоваться по евразийской патентной процедуре и иметь практическое применение.

За время проведения нашего конкурса наград ВОИС удостоены 23 казахстанских изобретателя, еще 8 человек получили медаль имени В. Блинникова.

– Какие отечественные изобретения – победители прошлых конкурсов – оказались наиболее востребованными жизнью?

– Их немало. Назову самые яркие примеры. Среди, как их принято называть, коммерциализированных изобретений – штамм диплоидной культуры клеток эмбриональных фибропластов человека ФЭЧ 2/;09 для регенеративной медицины. Он выпускается в виде спрея или геля, который используется при ожогах тяжелой степени. Это изобретение было представлено Национальным центром биотехнологии Комитета науки МОН РК и стало победителем нашего конкурса в 2012 году. Тогда же в номинации «Изобретение года» был удостоен главного приза «Шапағат» тотальный бесцемент­ный эндопротез тазобедренного сустава, разработанный НИИ травматологии и ортопедии.

Дипломант «Шапағат-2013» Маржан Досмагамбетова успешно запустила производство первого стирального порошка казахстанской марки. Валерий Кучин, Иван Окрут и Константин Антипов, победители 2014 года, также получившие награду ВОИС, разработали гидродинамический нагреватель нового типа, который уже используется в нескольких зданиях в Астане. Оказался весьма востребованным и специальный абсорбент, применяемый в нефтегазовой отрасли для очистки поч­вы от загрязнений. Это изобретение, имеющее важное экологическое значение, предложила компания «Таза-су». Большую популярность у потребителей получили чайники на Wi-Fi управлении, также разработанные нашими изобретателями. Казахстанским брендом стало и мороженое со вкусом шубата и кумыса.

Интересные идеи, но пока далекие от внедрения в практику, предлагают юные участники конкурса. Например, Назифа Бактыбаева разработала модель научно-исследовательского комплекса для изучения Венеры. Кстати, среди тех, кто получил за свои изобретения награды ВОИС, – 8 школьников.

– Победители «Шапағата» получают не только дипломы, но и денежные премии. Кто выступает спонсором конкурса в нынешнем году?

– Основной и постоянный спонсор – ТОО «АйсМастер – Айс Крим». Как обыч­но, награждение победителей состоится в торжественной обстановке 26 апреля – во Всемирный день интеллектуальной собст­венности.

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