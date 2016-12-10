​Креативное ноу-хау

В конце ноября в Нью-Дели для участия в финале Всемирной олимпиады роботов прибыло свыше 440 команд со всего мира. Соревнования юных изоб­ретателей проводятся с 2004 года более чем в 50 странах и имеют иерархическую структуру отборов. Талдыкорганские школьники уже не первый раз участвуют и добиваются успеха на World Robot Olympiad. К примеру, в позапрошлом году в Сочи Ратмир Сартбаев и Бек Талгат заняли призовое третье место, представив проект робота-гироскопа.

Нынче старшеклассник Бек Талгат вновь покорил строгое жюри, разработав вместе с напарником Анатолием Алексеевым модель орбитального спутника для сбора космического мусора. Их ноу-хау было признано самым креативным и получило премию LEGO Education Creativity Award в категории Open Senior High. Как рассказал руководитель казахстанской команды по робототехнике, преподаватель талдыкорганской НИШ физико-математического направления Николай Авдюнин, механизм работы роботизированного спутника прост: робот, выведенный на околоземную орбиту, захватывает с помощью специального «зонтика» космический мусор и отправляет его, придавая дополнительное ускорение, к Солн­цу для уничтожения. Модель выполнена на основе набора LEGO Education EV3, оснащена солнечными батареями и маневровыми двигателями.

В свою очередь обладатели Гран-при Бек Талгат и Анатолий Алексеев отметили, что победа на турнире такого высокого уровня для них большое достижение. Тема Олимпиады посвящалась решению проблем, актуальных для многих стран, – утилизации, переработки и вторичного использования мусора. Несмотря на то что казахстанский проект был признан лучшим, ребята считают: им еще есть над чем поработать. Нынче, пользуясь опытом прошлых лет, они чувствовали себя более уверенно, хотя было сложно конкурировать с командами стран из Юго-Восточной Азии.

Как отметила учитель – эксперт биологии НИШ Светлана Кан, юные Кулибины под руководством их наставника Николая Авдюнина указали эффективный метод очистки околоземного пространства от обломков спутников и ракет, представляющих опасность для космических аппаратов. Есть насущная потребность заняться проблемой очищения загрязненной биосферы, чтобы предотвратить впоследствии экологическую катастрофу.