Решение о досрочных президентских выборах расставило все точки над «i» в политическом процессе в стране. Несколько последних лет тема транзита власти в Казахстане будоражила казахстанский политикум, экспертное сообщество, обсуждалась в самых широких слоях населения. Ни для кого не секрет, что существовали различные предположения, гипотезы, опасения и теории.

После досрочного сложения полномочий Елбасы в обществе также возникли ожидания относительно дальнейшего развития событий в стране.

Решение Президента Касым-Жомарта Токаева провести внеочередные выборы Главы государства, без сомнения, ответило на многие вопросы и ожидания в обществе.

Самое главное – снятие всех неопределенностей. Теперь во всем внутриполитическом процессе четко расставлены все вехи, обозначены временные рамки. Это очень важно и для населения, и для государственных служащих, и для предпринимателей и иностранных инвесторов.

Обеспечена стабильность всей политической системы и властных институтов – главных центров принятия решений и ответственности за их исполнение.

Гарантирована преемственность стратегического курса Елбасы, всех принятых программ социально-экономического развития. И это рождает чувство понимания происходящего и уверенности в завтрашнем дне.

Кроме того, президентские выборы позволят, с одной стороны, выработать новый общественный консенсус по ключевым вопросам развития страны, а с другой – продемонстрировать обществу весь спектр возможных альтернативных решений, лучшие из которых, несомненно, будут учтены вновь избранным президентом.