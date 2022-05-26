Креативные и полезные

Больше ста моделей, прототипов и программных разработок представили учащиеся и студенты Восточного Казахстана

на областном IT-фестивале New generation.

Организаторы посвятили выс­тавку Году детей. Школьники, учащиеся колледжей и студенты представили разработки в шес­ти секторах: Kids Skills, Maker Fest, Junior Skills, Startup-проекты, Robotime, ClusterPro. Причем большинство идей оказалось нацелено на решение практических прикладных задач.

Например, на площадке Maker Fest, собравшей проекты по аграрному и жилищно-коммунальному хозяйству, внимание привлекла модель автоматизированной кормушки для животных и домашних птиц. Программа в определенные часы запускает шнек, и тот дозированно пода­ет корм в емкость. Автор – пятиклассник областной специализированной IT-школы-лицея Кирилл Радионов.

В сегменте Robotime в числе перспективных отметили конструкцию робота-доставщика с питанием от солнечной батареи. Робот может развозить лекарства и еду в больничные палаты. И, по словам старшеклассников школы-гимназии в Шемонаихе, при условии доработки стал бы помощником на рудниках для доставки руды из забоя.

Десятиклассники усть-каменогорского специализированного лицея «Білім-Инновация» Дамир Максатулы и Алишер Аскар предложили цифровую систему диагностики ковида по рентгеновским снимкам.

– Система действует так, – пояс­нил Дамир. – Загружается отсканированный снимок пациента, и программа проводит его сравнение со снимками в базе, которые поделены на три категории: здоровый человек, больной с ковидом, больной с пневмонией. На основе анализа программа выдает заключение. Все нацелено на то, чтобы помочь врачам.

Как рассказали наставники лицеистов, одно из медицинских учреждений города уже заинтересовалось разработкой и, возможно, опробует ее на практике.

– Радует, что в период пандемии дети не сидели сложа руки, – отметил директор регионального центра новых технологий в образовании Сергей Коваленко. – Они под руководством педагогов занимались креативными, полезными, современными разработками. Только на этом фестивале представлено более сотни IT-проектов.

По итогам фестиваля обладателями грантов акима Восточно-Казахстанской области стали 14 учащихся, общая сумма – 13 млн тенге. Кроме того, организаторы предусмотрели призы проектам, выбранным жюри, а также по результатам онлайн-голосования посетителями выставки.