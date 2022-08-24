Креативный подход

Лучшей школой страны признан актауский IT-лицей.

По результатам международного исследования PISA, проведенного в Казахстане, лучшей школой, по мнению независимых исследователей, стал специализированный IT-лицей города Актау. Свое превосходство в школе-победителе объяснили тем, что используют специфику PISA начиная с первого класса.

В 2020⁄21 учебном году педагоги лицея прошли курсы по PISA, на­учились самостоятельно составлять задания на развитие функциональной и естественно-математической грамотности, креативного мышления, грамотности чтения.

Апробационное исследование проводилось в ноябре прошлого года. В нем участвовало 200 школ страны. Помимо специализированного IT-лицея в список лучших также вошла средняя школа № 9 города Актау. На сегодня исследование проведено в 14 странах мира, среди которых Австралия, Великобритания, США, Россия, Испания, Китай.

В 2022 году в Казахстане в меж­дународном сопоставительном исследовании, разработанном ОЭСР на основе PISA (PBTS), примут участие порядка 1 000 школ из всех регионов республики, в том числе школы из Мангыстауской области. В отличие от традиционного исследования PISA целью PBTS является проведение внешней оценки учеников на уровне отдельной школы. Исследование PBTS направлено не только на оценку знаний и навыков 15-летних обучающихся, но и на выявление факторов, влияющих на их академическую успеваемость.