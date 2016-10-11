​Креативный промоушн для казахстанских брендов

Рысты АЛИБЕКОВА

Творческое состязание, нацеленное на продвижение продукции казахстанских производителей, обладающих сертификатом «Халық маркасы», приурочено к 25-летию Независимости Казахстана и проводится с 25 августа по 10 декабря текущего года. Общий призовой фонд конкурса, проходящего в 7 номинациях, составляет 10 млн тенге. В том числе Гран-при – автомобиль бренда Jac S3, получивший знак «Халық маркасы». Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь 2016 года.

Как сообщила президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай, на сегодня поступили 74 заявки, в основном от представителей республиканских масс-медиа, а также от региональных и зарубежных журналистов. Рассматривать публикации и телематериалы будет специально созданная комиссия, в которую вошли известные общественные деятели. Заметив, что количество участников конкурса пока невелико, с учетом действующих в стране более 3 тыс. СМИ, Б. Жексенбай призвала журналистское сообщество активнее участвовать в конкурсе, поддержав тем самым отечественных товаропроизводителей.

– В июне текущего года в Астане был открыт первый павильон «Халық маркасы» площадью 5 тысяч квадратных метров, в котором представлены более 100 отечественных брендов по таким направлениям, как «Легкая промышленность», «Все для дома», «Парк ремесленников» и «Ярмарка продуктов питания», – рассказала президент Федерации системы контроля качества казахстанских товаров и услуг «Халық маркасы» Римма Тажибаева. – Сейчас павильон активно наполняется, чему рады и потребители, поскольку продукция здесь реализуется по ценам производителей, без наценок посредников. Места казахстанские производители получают бесплатно на 1 год. До весны планируем заполнить еще 10 тысяч квадратных метров. К началу международной выставки «ЭКСПО-2017» в павильоне будет демонстрироваться порядка 500 брендов Казахстана.

По словам Р. Тажибае­вой, павильон включен в туристическую карту города, поэтому среди его посетителей не только жители, но и гости столицы. Приобретая продукцию, произведенную в нашей стране, они больше узнают в целом о Казахстане. Компании, представленные в павильоне «Халық маркасы», будут участвовать в зарубежных выставках «Сделано в Казахстане», которые пройдут в 12 странах с февраля по май 2017 года.

– По итогам конкурса планируем поощрить 16 лучших региональных журналистов, которые вместе с отечественными товаропроизводителями примут участие в составе торговых миссий в Грузию, Армению, Азербайджан, Россию, Украину, Таиланд, Египет, Китай, Турцию, ОАЭ, Индию. В ходе торговых миссий будем приглашать зарубежных товаропроизводителей к участию в международной выставке «ЭКСПО-2017», – подчерк­нула спикер.

В свою очередь президент Ассоциации предприятий легкой промышленности РК Любовь Худова отметила, что этот проект имеет большое значение для отечественных производителей.

– Открытие торговой площадки придало дополнительный импульс развитию легкой промышленности, поскольку отечественным производителям сейчас сложно входить в торговые сети. Мы наметили проводить на этой площадке презентации отечественных брендов для того, чтобы показывать населению: отечественная продукция есть, и ее качество – достойного уровня, соответствующего мировым стандартам, – прокомментировала руководитель ассоциации.

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