Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане

Мастера реализовали продукцию на сумму свыше 33 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

В Астане завершилась двухдневная ярмарка «Маңғыстау: Тамыр. Талғам. Креатив», организованная на площадке Qazaq Creative Hub в рамках проекта Creative Aimaq. По итогам мероприятия общий объем продаж составил 33 млн 260 тыс. тенге.



Свою продукцию представили 40 представителей креативных индустрий Мангистауской области.

В столицу участники привезли изделия декоративно-прикладного искусства, дизайнерские коллекции, авторские проекты и товары местных производителей. Экспозиция продемонстрировала богатство культурного наследия региона, самобытность традиционных ремесел и их сочетание с современными творческими решениями.





В течение двух дней для гостей была организована насыщенная культурная программа, включавшая выставки, показы мод, музыкально-поэтические выступления, концерты и тематические мастер-классы. Особое внимание уделили интеграции традиционной культуры Мангистау в современные творческие направления.

Ярмарку посетили 13 тысяч человек. Она стала не только пространством для презентации региональных брендов, но и возможностью установить новые деловые контакты, расширить рынки сбыта и привлечь внимание к потенциалу отечественных производителей.

Проект Creative Aimaq направлен на поддержку региональных креаторов, развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий и продвижение творческого потенциала регионов Казахстана.