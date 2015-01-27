Свежий выпуск
Кредит на рефинансирование
Глеб МАЛЫХ
Заем национальной атомной компанией Казахстана получен сроком на 4,5 года под годовую ставку 2% + Libor (средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам). Кредитные средства АО «НАК «Казатомпром» планирует направить на рефинансирование своих еврооблигаций, срок погашения которых наступает в мае 2015 года.
Напомним, что АО «НАК «Казатомпром» дебютные еврооблигации на 500 млн. долларов выпустил в 2010 году. Ставка вознаграждения по рассчитанным на 5 лет ценным бумагам составила 6,25%. Средства, полученные от выпуска еврооблигаций, большей частью были направлены на финансирование проектов по добыче природного урана.

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