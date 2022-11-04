Фото: Kazpravda.kz
Общество

Кредит на свекровь тайно оформила жительница Тараза

Жительница Тараза тайно оформила кредит на свекровь. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции района Т. Рыскулова с заявлением обратилась 57-летняя жительница. По словам женщины, на ее имя через банковское мобильное приложение незаконно оформили кредит на сумму 750 000 тенге.

Потерпевшая об этом узнала только после звонка сотрудника банка, который сообщил о просрочке выплаты кредита. Женщина ранее брала кредит на сумму 100 000 тенге и исправно платила по своим обязательствам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана и доставлена в отдел полиции 23-летняя жительница района.

Подозреваемая оказалась невесткой пострадавшей. Свою вину она признала полностью.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

 

Популярное

Все
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем
Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.
​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле
Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»)
Национальный банк Казахстана договорился с международными платежными системами о снижении межбанковских комиссий
​​​​​​​Преодолеть языковой барьер можно
Привет из солнечного Узбекистана
Хранитель истории Лепсинска
Под боком у столицы
​​​​​​​Акт милосердия и гуманизма
Такие разные старушки
Не благодаря, а вопреки
У каждого свой Шафер
​​​​​​​На каланче пожарной
Особое искусство – всем радость подарить
Музыка скульптурных форм
​​​​​​​2 : 1 в нашу пользу
Релокация-1919
​​​​​​​Думать на казахском
Битва стилей
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Какие вопросы обсудят главы правительств СНГ в Астане
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане
Антикор рассказал об инструментах возврата активов
Упал в котлован на дороге мужчина в Алматы
Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Общество
Бензин на 54 млн тенге незаконно вывезли из Казахстана
Общество
"Глупые и сомнительные?" – вокруг конкурса "Мисс Казахстан"…
Общество
​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле
Общество
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]