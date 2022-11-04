Кредит на свекровь тайно оформила жительница Тараза

Жительница Тараза тайно оформила кредит на свекровь. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции района Т. Рыскулова с заявлением обратилась 57-летняя жительница. По словам женщины, на ее имя через банковское мобильное приложение незаконно оформили кредит на сумму 750 000 тенге.

Потерпевшая об этом узнала только после звонка сотрудника банка, который сообщил о просрочке выплаты кредита. Женщина ранее брала кредит на сумму 100 000 тенге и исправно платила по своим обязательствам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана и доставлена в отдел полиции 23-летняя жительница района.

Подозреваемая оказалась невесткой пострадавшей. Свою вину она признала полностью.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".